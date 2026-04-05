Пентагон объявил об отставке начальника штаба армии США

Министерство обороны США официально подтвердило слухи об отставке Рэнди Джорджа с поста начальника штаба американских Сухопутных войск.

В команде Трампа начались серьезные перестановки

С официальным комментарием по этому поводу выступил помощник министра обороны США Шон Парнелл:

Генерал Рэнди Джордж немедленно покидает пост 41-го начальника штаба Сухопутных войск. Министерство войны выражает благодарность генералу Джорджу за десятилетие службы во благо нашей страны. Желаем ему всего лучшего на пенсии.

Согласно данным издания Politico, в приватных разговорах Дональд Трамп жалуется на некачественную работу министра торговли Говарда Лутника и министра труда Лори Чавес-ДеРемер.

Более того, американский лидер уже оценивает сценарии внесения дополнительных изменений в состав своей администрации.

Один из инсайдеров заявил, что Трамп очень взбешен и поэтому собирается делать перестановки.

Окончательные решения по Чавес-ДеРемеру и Лутнику еще не приняты — и Трамп уже раньше задумывался над увольнением людей, но потом отказывался от этого.

Анонимные источники утверждают, что потенциальные кадровые изменения на высоком уровне касаются тех членов кабинета, которые, по мнению Трампа, «не оправдали ожиданий или привлекли слишком много негативного внимания».