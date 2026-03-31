"Почему мы должны за это платить?". Зеленский публично обратился к Трампу

Источник:  Axios

По словам главы государства Владимира Зеленского, президент США Дональд Трамп с целью завершения войны давит на Украину и требует вывода ВСУ с собственных территорий. Однако это не выход из сложившейся ситуации.

Главные тезисы

  • По мнению Зеленского, Трамп имеет только один сценарий завершения российско-украинской войны.
  • Он добавил, что никто не оценивает опасность такого решения для Украины.

Глава государства не скрывает, что его действительно беспокоит.

Владимир Зеленский обеспокоен тем, что после завершения войны на Ближнем Востоке возобновит давление на Украину, чтобы та согласилась на территориальные уступки России.

Они хотят закончить войну. Меня беспокоит то, что они видят только один способ сделать это. Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят завершить войну. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры.

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению украинского лидера, команда Дональда Трампа не видят другого способа остановить российского диктатора Владимира Путина, кроме "вывода украинских войск с нашей территории".

Владимира Зеленского беспокоит то, что никто на самом деле не оценивает опасность такого решения для безопасности Украины.

К слову, неделю назад глава государства сообщил, что Штаты предлагают Киеву свои гарантии безопасности только в обмен на вывод украинских войск из неоккупированной части Донбасса.

