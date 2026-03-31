Зеленский предупредил, что Иран может готовиться к наземной операции

Глава государства Владимир Зеленский внимательно проанализировал последние действия Ирана во время войны на Ближнем Востоке и пришел к выводу, что режим может активно готовиться к проведению наземной операции в той или иной форме. Об этом он уже предупредил союзников Киева в регионе.

Чего дальше ждать от Ирана — прогноз Зеленского

Как отметил президент Украины, он привел союзникам на Ближнем Востоке один пример.

Зеленский обратил внимание на видео, на котором Иран атакует вертолет в Ираке с помощью FPV-дронов.

Почему именно FPV-дроны? Россия и Украина используют эти дроны на поле боя только на поле боя. Обычно они имеют радиус действия 10–20 километров и создают «килл-зону». Я сказал: «Посмотрите это очень внимательно. Думаю, если они начинают использовать FPV-дрон, это может означать подготовку к наземной операции в той или иной форме». Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, FPV — это опыт страны-агрессорки России, которым она поделилась с Ираном.

Зеленский озвучил предположение, что именно Путину очень выгодна длительная война на Ближнем Востоке, а не странам, которые находятся в этом регионе.