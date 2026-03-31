Зеленский предупредил, что Иран может готовиться к наземной операции

Глава государства Владимир Зеленский внимательно проанализировал последние действия Ирана во время войны на Ближнем Востоке и пришел к выводу, что режим может активно готовиться к проведению наземной операции в той или иной форме. Об этом он уже предупредил союзников Киева в регионе.
Главные тезисы
- Иран начал использовать FPV-дроны, и это плохой знак.
- Война на Ближнем Востоке выгодна только Путину.
Чего дальше ждать от Ирана — прогноз Зеленского
Как отметил президент Украины, он привел союзникам на Ближнем Востоке один пример.
Зеленский обратил внимание на видео, на котором Иран атакует вертолет в Ираке с помощью FPV-дронов.
По словам главы государства, FPV — это опыт страны-агрессорки России, которым она поделилась с Ираном.
Зеленский озвучил предположение, что именно Путину очень выгодна длительная война на Ближнем Востоке, а не странам, которые находятся в этом регионе.
