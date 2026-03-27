США использовали более 850 "Томагавков" за 4 недели войны в Иране
Источник:  The Washington Post

США уже выпустили более 850 "Томагавков" за четыре недели войны против Ирана. Некоторые чиновники Пентагона встревожены скоростью, с которой "исчезают" запасы высокоточного оружия.

США растратили запасы "Томагавков" в войне против Ирана

Пентагон публично не называет количество ракет, имеющихся в его арсенале, однако ежегодно производится всего несколько сотен единиц.

"Томагавки" ценятся отчасти потому, что способны преодолеть расстояние более 1 600 км, что исключает необходимость отправки американских пилотов в воздушное пространство врага.

Американские чиновники рассказали, что значительная зависимость от "Томагавков" в войне против Ирана потребует срочного обсуждения вопроса, следует ли перенаправлять эти ракеты из других частей мира, включая Индо-Тихоокеанский регион. Кроме того, речь идет о согласовании производства большего количества этого оружия.

Источники WP отметили, что Пентагон отслеживает количество использованных "Томагавков", уделяя все большее внимание тому, что будет означать скорость применения ракет не только в войне с Ираном, но и для будущих военных операций.

Один чиновник охарактеризовал количество этих ракет, оставшихся на Ближнем Востоке, как "тревожно низкое". В то же время другой отметил, что Пентагон близится к окончанию запасов "Томагавков".

Спикер Пентагона Шон Парнелл не ответил на вопрос о количестве "Томагавков" — как израсходованных, так и оставшихся на Ближнем Востоке.

В то же время он подчеркнул, что военные США "имеют все необходимое для выполнения любой миссии в любое время и в любом месте, избранном президентом, и в любые сроки".

Больше по теме

