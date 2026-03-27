США уничтожили треть ракетного арсенала Ирана — инсайдеры
Источник:  Reuters

Военные США могут с уверенностью утверждать, что уничтожили около трети огромного ракетного арсенала Ирана, в то время как продолжительность войны США и Израиля против этой страны на Ближнем Востоке близится к первому месяцу.

Главные тезисы

  • Специалисты США утверждают, что уничтожили треть ракетного арсенала Ирана во время войны на Ближнем Востоке.
  • Разведывательные данные показывают, что Иран все еще имеет значительный остаточный арсенал ракет, несмотря на уничтожение части.

Иран потерял треть ракетного арсенала

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять человек, знающих разведданные США.

По словам источников, статус примерно еще трети сейчас «менее ясен», но продолжение бомбардировки Ирана, вероятно, повредило, уничтожило или засыпало землей ракеты в подземных туннелях и бункерах.

Один из собеседников рассказал, что разведывательные данные США относительно возможностей Ирана использовать беспилотники похожи, и добавил, что существует «определенная уверенность» в уничтожении около трети из них.

Отмечается, что эта оценка, о которой ранее не сообщалось, показывает, что хотя большинство иранских ракет либо уничтожены, либо недоступны, у Тегерана все еще есть значительный арсенал ракет и, возможно, сможет восстановить некоторые засыпанные землей или поврежденные ракеты после прекращения боевых действий.

Кроме того, новые разведывательные данные США противоречат публичным заявлениям американского президента Дональда Трампа, который 26 марта высказал мнение, что у Ирана «осталось очень мало ракет».

Один источник рассказал, что часть проблемы состоит в определении того, сколько всего иранских ракет хранилось в подземных бункерах страны до начала этой войны.

США не раскрыли свою оценку размера довоенных ракетных арсеналов Ирана.

Однако, по оценкам израильских военных, Иран имел 2500 ракет, а некоторые эксперты полагают, что может идти до примерно 6 тыс. ракет.

