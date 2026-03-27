Сенаторы США хотят отомстить Орбану за блокирование помощи для Украины
Источник:  Financial Times

Демократка Джин Шахин и республиканец Том Тиллис публично объявили о своем решении подать законопроект, предусматривающий введение санкций против членов команды Виктора Орбана, блокирующих важную помощь для Украины.

Главные тезисы

  • Пророссийская политика партии Орбана не остается незамеченной даже в США.
  • Представить законопроект планируют уже на этой неделе.

Сенаторы США планируют поквитаться с Орбаном

Как удалось узнать журналистам, в случае принятия закона "Блокируй Путина" президент США Дональд Трамп должен будет ввести финансовые санкции и запретить выдачу виз венгерским чиновникам.

Под удар попадут именно те члены команды Виктора Орбана, которые непосредственно привлечены к закупке Венгрией российской нефти и газа, а также блокирующие поддержку Украины.

Представление законопроекта происходит на фоне того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро, а также принятие нового пакета санкций против России.

По словам сенаторов Шахина и Тиллис, они планируют представить свой законопроект уже в ближайшие дни.

Они также напомнили, что США и их союзники должны оставаться непоколебимыми в поддержке Украины.

Этот законопроект возлагает ответственность на чиновников Венгрии, в то же время предоставляя Венгрии четкий путь к возвращению в ряды своих союзников путем прекращения зависимости от российских энергоносителей и прекращения препятствования оказанию поддержки Украине, — отметил Тиллис.

