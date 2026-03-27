Сенаторы США хотят отомстить Орбану за блокирование помощи для Украины

Демократка Джин Шахин и республиканец Том Тиллис публично объявили о своем решении подать законопроект, предусматривающий введение санкций против членов команды Виктора Орбана, блокирующих важную помощь для Украины.
Главные тезисы
- Пророссийская политика партии Орбана не остается незамеченной даже в США.
- Представить законопроект планируют уже на этой неделе.
Сенаторы США планируют поквитаться с Орбаном
Как удалось узнать журналистам, в случае принятия закона "Блокируй Путина" президент США Дональд Трамп должен будет ввести финансовые санкции и запретить выдачу виз венгерским чиновникам.
Под удар попадут именно те члены команды Виктора Орбана, которые непосредственно привлечены к закупке Венгрией российской нефти и газа, а также блокирующие поддержку Украины.
По словам сенаторов Шахина и Тиллис, они планируют представить свой законопроект уже в ближайшие дни.
Они также напомнили, что США и их союзники должны оставаться непоколебимыми в поддержке Украины.
