Орбан объявил о прекращении поставок газа в Украину

25 марта глава венгерского правительства Виктор Орбан официально заявил о прекращении поставок газа в Украину, пока не будет возобновлен транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Орбан усиливает шантаж Украины

Приспешник Путина записал специальное видеообращение по этому поводу.

Поставки газа из Венгрии в Украину будут постепенно прекращены, а объем газа, который останется в Венгрии, будет сохраняться в Венгрии. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

По словам пророссийского политика, во время следующего заседания правительства на рассмотрение будет вынесено соответствующее предложение.

Орбан в очередной раз начал цинично врать, что Украина блокирует работу нефтепровода "Дружба".

На этом фоне он заявил венграм, что намерен прорвать "нефтяную блокаду" и обеспечить свою страну энергоснабжением.

Пока Украина не даст нефть, она не получит газ из Венгрии, — добавил Орбан.

Соратник Путина также выдумывает, что Украина "атакует южный газопровод, который поставляет газ в Венгрию".