Орбан объявил о прекращении поставок газа в Украину

25 марта глава венгерского правительства Виктор Орбан официально заявил о прекращении поставок газа в Украину, пока не будет возобновлен транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Главные тезисы
- Орбан утверждает, что собирается прорвать "нефтяную блокаду".
- Он продолжает игнорировать тот факт, что "Дружба" не работает из-за ударов РФ.
Орбан усиливает шантаж Украины
Приспешник Путина записал специальное видеообращение по этому поводу.
По словам пророссийского политика, во время следующего заседания правительства на рассмотрение будет вынесено соответствующее предложение.
Орбан в очередной раз начал цинично врать, что Украина блокирует работу нефтепровода "Дружба".
На этом фоне он заявил венграм, что намерен прорвать "нефтяную блокаду" и обеспечить свою страну энергоснабжением.
Соратник Путина также выдумывает, что Украина "атакует южный газопровод, который поставляет газ в Венгрию".
