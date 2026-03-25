Орбан объявил о прекращении поставок газа в Украину
Орбан усиливает шантаж Украины
Источник:  online.ua

25 марта глава венгерского правительства Виктор Орбан официально заявил о прекращении поставок газа в Украину, пока не будет возобновлен транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Главные тезисы

  • Орбан утверждает, что собирается прорвать "нефтяную блокаду".
  • Он продолжает игнорировать тот факт, что "Дружба" не работает из-за ударов РФ.

Приспешник Путина записал специальное видеообращение по этому поводу.

Поставки газа из Венгрии в Украину будут постепенно прекращены, а объем газа, который останется в Венгрии, будет сохраняться в Венгрии.

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

По словам пророссийского политика, во время следующего заседания правительства на рассмотрение будет вынесено соответствующее предложение.

Орбан в очередной раз начал цинично врать, что Украина блокирует работу нефтепровода "Дружба".

На этом фоне он заявил венграм, что намерен прорвать "нефтяную блокаду" и обеспечить свою страну энергоснабжением.

Пока Украина не даст нефть, она не получит газ из Венгрии, — добавил Орбан.

Соратник Путина также выдумывает, что Украина "атакует южный газопровод, который поставляет газ в Венгрию".

Мы должны создать резервы, поэтому мы будем заполнять венгерские газохранилища вместо украинских… Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, мы сохраним защищенную цену на бензин и пониженную цену на газ! — с бравадой заявил Орбан.

