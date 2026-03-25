Орбан оголосив про припинення постачання газу до України

25 березня глава угорського уряду Віктор Орбан офіційно заявив про припинення постачання газу до України, доки не буде відновлений транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Орбан посилює шантаж України

Поплічник Путіна записав спеціальне відеозвернення з цього приводу.

Поставки газу з Угорщини в Україну будуть поступово припинені, а той обсяг газу, який залишиться в Угорщині, буде зберігатися в Угорщині Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

За словами проросійського політика, під час наступного засідання уряду на розгляд винесуть відповідну пропозицію.

Орбан вкотре почав цинічно брехати, що Україна уимсно блокує роботу нафтопроводу "Дружба".

На цьому тлі він заявив угорцям, що має намір прорвати “нафтову блокаду” і забезпечити свої країну енергопостачанням.

Поки Україна не дасть нафту, вона не отримає газ з Угорщини, — додав Орбан.

Сорятник Путіна вигадує, що Україна "атакує південний газопровід, який постачає газ до Угорщини”.