25 березня глава угорського уряду Віктор Орбан офіційно заявив про припинення постачання газу до України, доки не буде відновлений транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба".
Головні тези:
- Орбан стверджує, що збирається прорвати “нафтову блокаду”.
- Він продовжує ігнорувати той факт, що “Дружба” не працює через удари РФ.
Орбан посилює шантаж України
Поплічник Путіна записав спеціальне відеозвернення з цього приводу.
За словами проросійського політика, під час наступного засідання уряду на розгляд винесуть відповідну пропозицію.
Орбан вкотре почав цинічно брехати, що Україна уимсно блокує роботу нафтопроводу "Дружба".
На цьому тлі він заявив угорцям, що має намір прорвати “нафтову блокаду” і забезпечити свої країну енергопостачанням.
Сорятник Путіна вигадує, що Україна "атакує південний газопровід, який постачає газ до Угорщини”.
