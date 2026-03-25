Орбан оголосив про припинення постачання газу до України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Орбан оголосив про припинення постачання газу до України

Орбан посилює шантаж України
Джерело:  online.ua

25 березня глава угорського уряду Віктор Орбан офіційно заявив про припинення постачання газу до України, доки не буде відновлений транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Головні тези:

  • Орбан стверджує, що збирається прорвати “нафтову блокаду”.
  • Він продовжує ігнорувати той факт, що “Дружба” не працює через удари РФ.

Орбан посилює шантаж України

Поплічник Путіна записав спеціальне відеозвернення з цього приводу.

Поставки газу з Угорщини в Україну будуть поступово припинені, а той обсяг газу, який залишиться в Угорщині, буде зберігатися в Угорщині

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

За словами проросійського політика, під час наступного засідання уряду на розгляд винесуть відповідну пропозицію.

Орбан вкотре почав цинічно брехати, що Україна уимсно блокує роботу нафтопроводу "Дружба".

На цьому тлі він заявив угорцям, що має намір прорвати “нафтову блокаду” і забезпечити свої країну енергопостачанням.

Поки Україна не дасть нафту, вона не отримає газ з Угорщини, — додав Орбан.

Сорятник Путіна вигадує, що Україна "атакує південний газопровід, який постачає газ до Угорщини”.

Ми повинні створити резерви, і тому ми будемо заповнювати угорські газосховища замість українських… Ми захистимо енергетичну безпеку Угорщини, ми збережемо захищену ціну на бензин і знижену ціну на газ! — з бравадою заявив Орбан.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?