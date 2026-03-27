Сенатори США хочуть помститися Орбану за блокування допомоги для України

Демократка Джин Шахін і республіканець Том Тілліс публічно оголосили про своє рішення подати законопроєкт, який передбачає введеня санкцій проти членів команди Віктора Орбана, які блокують важливу допомогу для України.

Сенатори США планують поквитатися з Орбаном

Як вдалося дізнатися журналістам, у разі ухвалення закону "Блокуй Путіна" президент США Дональд Трамп повинен буде ввести фінансові санкції та заборонити видачу віз угорським урядовцям.

Під удар потраплять саме ті члени команди Віктора Орбана, які безпосередньо залучені до закупівлі Угорщиною російської нафти та газу, а також ті, хто блокує підтримку України.

Подання законопроєкту відбувається на тлі того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував надання Україні кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро, а також ухвалення нового пакета санкцій проти Росії.

За словами сенаторів Шахіна і Тілліса, вони планують подати свій законопроєкт уже найближчими днями.

Вони також вкотре нагадали, що США та їхні союзники повинні залишатися непохитними у підтримці України.