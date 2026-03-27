Сенатори США хочуть помститися Орбану за блокування допомоги для України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Сенатори США хочуть помститися Орбану за блокування допомоги для України

Орбан
Read in English
Джерело:  Financial Times

Демократка Джин Шахін і республіканець Том Тілліс публічно оголосили про своє рішення подати законопроєкт, який передбачає введеня санкцій проти членів команди Віктора Орбана, які блокують важливу допомогу для України.

Головні тези:

  • Проросійська політика партії Орбана не залишається непоміченою навіть у США.
  • Представити законопроєкт планують вже цього тижня.

Сенатори США планують поквитатися з Орбаном

Як вдалося дізнатися журналістам, у разі ухвалення закону "Блокуй Путіна" президент США Дональд Трамп повинен буде ввести фінансові санкції та заборонити видачу віз угорським урядовцям.

Під удар потраплять саме ті члени команди Віктора Орбана, які безпосередньо залучені до закупівлі Угорщиною російської нафти та газу, а також ті, хто блокує підтримку України.

Подання законопроєкту відбувається на тлі того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував надання Україні кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро, а також ухвалення нового пакета санкцій проти Росії.

За словами сенаторів Шахіна і Тілліса, вони планують подати свій законопроєкт уже найближчими днями.

Вони також вкотре нагадали, що США та їхні союзники повинні залишатися непохитними у підтримці України.

Цей законопроєкт покладає відповідальність на високопосадовців Угорщини, водночас надаючи Угорщині чіткий шлях до повернення у лави своїх союзників шляхом припинення залежності від російських енергоносіїв та припинення перешкоджання наданню підтримки Україні, — наголосив Тілліс.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?