Сенатори США хочуть помститися Орбану за блокування допомоги для України

Демократка Джин Шахін і республіканець Том Тілліс публічно оголосили про своє рішення подати законопроєкт, який передбачає введеня санкцій проти членів команди Віктора Орбана, які блокують важливу допомогу для України.
Головні тези:
- Проросійська політика партії Орбана не залишається непоміченою навіть у США.
- Представити законопроєкт планують вже цього тижня.
Сенатори США планують поквитатися з Орбаном
Як вдалося дізнатися журналістам, у разі ухвалення закону "Блокуй Путіна" президент США Дональд Трамп повинен буде ввести фінансові санкції та заборонити видачу віз угорським урядовцям.
Під удар потраплять саме ті члени команди Віктора Орбана, які безпосередньо залучені до закупівлі Угорщиною російської нафти та газу, а також ті, хто блокує підтримку України.
За словами сенаторів Шахіна і Тілліса, вони планують подати свій законопроєкт уже найближчими днями.
Вони також вкотре нагадали, що США та їхні союзники повинні залишатися непохитними у підтримці України.
