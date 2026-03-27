США склоняют Литву к возобновлению связей с Беларусью
Категория
Политика
Дата публикации

Лукашенко
Read in English
Читати українською
Источник:  LRT

По словам спецпосланника США Джона Коула, белорусские калийные удобрения могут быть очень полезны для США и должны идти через Литву. На этом фоне он призвал Вильнюс возобновить диалог с Минском.

Главные тезисы

  • США снова агрессивно продвигают свои интересы на международной арене.
  • Литва на эти настойчивые призывы пока не отреагировала.

США пытаются "помирить" Литву и Беларусь

Джон Коул начал утверждать, что Литва должна провести двустороннюю встречу с командой беларуского диктатора Александра Лукашенко.

Мы с президентом Трампом не верим в предварительные условия. Мы верим в то, что нужно сесть и поговорить. Если это не срабатывает, тогда вы встаете и уходите. Но сейчас я думаю, надеюсь, что Литва согласится на двусторонний диалог на уровне заместителей министров иностранных дел, — заявил спецпосланник США.

По словам последнего, официальный Вашингтон настроен остановить те вещи, которые мешают сотрудничеству Литвы и Беларуси.

Коул также добавил, что переговоры между двумя столицами очень важны, чтобы можно было открыть торговлю с Европой и Соединенными Штатами.

Например, калийные удобрения из Беларуси должны идти через Литву, и это открыло бы для них Европу — аж до Соединенных Штатов, — отметил представитель Трампа.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко отдал приказ проверить готовность беларуской армии
Что известно о приказе Лукашенко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Беларусь передала Украине 114 освобожденных политзаключенных — первые фото
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
воля
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия и Беларусь цинично похвастались приглашениями в Совет мира от Трампа
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?