По словам спецпосланника США Джона Коула, белорусские калийные удобрения могут быть очень полезны для США и должны идти через Литву. На этом фоне он призвал Вильнюс возобновить диалог с Минском.
Главные тезисы
- США снова агрессивно продвигают свои интересы на международной арене.
- Литва на эти настойчивые призывы пока не отреагировала.
США пытаются "помирить" Литву и Беларусь
Джон Коул начал утверждать, что Литва должна провести двустороннюю встречу с командой беларуского диктатора Александра Лукашенко.
По словам последнего, официальный Вашингтон настроен остановить те вещи, которые мешают сотрудничеству Литвы и Беларуси.
Коул также добавил, что переговоры между двумя столицами очень важны, чтобы можно было открыть торговлю с Европой и Соединенными Штатами.
