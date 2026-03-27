США схиляють Литву до відновлення зв'язків з Білоруссю
Джерело:  LRT

За словами спецпосланеця США Джона Коула, білоруські калійні добрива можуть бути дуже корисними для США і повинні йти через Литву. На цьому тлі він закликав Вільнюс відновити діалог з Мінськом.

Головні тези:

  • США знову агресивно просувають свої інтереси на міжнародній арені.
  • Литва на ці наполегливі заклики поки не відреагувала.

США намагаються “помирити” Литву та Білорусь

Джон Коул почав стверджувати, що Литва, мовляв, повинна провести двосторонню зустріч з командою білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Ми з президентом Трампом не віримо в попередні умови. Ми віримо в те, що треба сісти і поговорити. Якщо це не спрацьовує, тоді ви встаєте і виходите. Але зараз я думаю, сподіваюся, що Литва погодиться на двосторонній діалог на рівні заступників міністрів закордонних справ, — заявив спецпосланець США.

За словами останнього, офіційний Вашингтон налаштований зупинити ті речі, які заважають співпраці Литви та Білорусі.

Коул також додав, що переговори між двома столицями дуже важливі, щоб можна було відкрити торгівлю з Європою і зі Сполученими Штатами.

Наприклад, калійні добрива з Білорусі повинні йти через Литву, і це відкрило б для них Європу — аж до Сполучених Штатів, — наголосив представник Трампа.

