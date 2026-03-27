За словами спецпосланеця США Джона Коула, білоруські калійні добрива можуть бути дуже корисними для США і повинні йти через Литву. На цьому тлі він закликав Вільнюс відновити діалог з Мінськом.
Головні тези:
- США знову агресивно просувають свої інтереси на міжнародній арені.
- Литва на ці наполегливі заклики поки не відреагувала.
США намагаються “помирити” Литву та Білорусь
Джон Коул почав стверджувати, що Литва, мовляв, повинна провести двосторонню зустріч з командою білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
За словами останнього, офіційний Вашингтон налаштований зупинити ті речі, які заважають співпраці Литви та Білорусі.
Коул також додав, що переговори між двома столицями дуже важливі, щоб можна було відкрити торгівлю з Європою і зі Сполученими Штатами.
