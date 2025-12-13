Білорусь передала Україні 114 звільнених політв'язнів — перші фото
Білорусь передала Україні 114 звільнених політв'язнів — перші фото

13 грудня між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб. Внаслідок попередніх домовленостей та результативних перемовин з білоруською стороною, на запит та за сприяння американських партнерів та роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україні передано 114 цивільних громадян, серед них - українці, які утримувалися на території Республіки Білорусь.

Головні тези:

  • Україні передано 114 громадян, серед яких є українці, що були тримані на території Білорусі через обвинувачення в роботі на українські спецслужби.
  • Серед звільнених осіб - відомі білоруські громадські та політичні діячі, які були ув'язнені з політичних мотивів.

Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян

Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він та інші українці — цивільні громадяни, які були затримані в Білорусі та обвинувачувались в роботі на українські спецслужби.

Також Україні були передані громадяни Білорусі, які були ув’язнені з політичних мотивів та відбували тривалі терміни покарання.

Серед них є відомі білоруські громадські та політичні діячі:

  • Марія Александрова,

  • Віктор Бабаріко,

  • журналістка Марина Золотова та інші.

Звільнені громадяни Білорусі, після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі та Литви.

Начальник ГУР Кирило Буданов зустрічає колишніх політв’язнів

Нинішній захід з повернення цивільних громадян є прикладом успішної спільної роботи між США та Україною.

На свободе

Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ.

