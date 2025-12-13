Білорусь передала Україні 114 звільнених політв'язнів — перші фото

13 грудня між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб. Внаслідок попередніх домовленостей та результативних перемовин з білоруською стороною, на запит та за сприяння американських партнерів та роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україні передано 114 цивільних громадян, серед них - українці, які утримувалися на території Республіки Білорусь.
Головні тези:
- Україні передано 114 громадян, серед яких є українці, що були тримані на території Білорусі через обвинувачення в роботі на українські спецслужби.
- Серед звільнених осіб - відомі білоруські громадські та політичні діячі, які були ув'язнені з політичних мотивів.
Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян
Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він та інші українці — цивільні громадяни, які були затримані в Білорусі та обвинувачувались в роботі на українські спецслужби.
Серед них є відомі білоруські громадські та політичні діячі:
Марія Александрова,
Віктор Бабаріко,
журналістка Марина Золотова та інші.
Звільнені громадяни Білорусі, після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі та Литви.
Нинішній захід з повернення цивільних громадян є прикладом успішної спільної роботи між США та Україною.
