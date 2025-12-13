Беларусь передала Украине 114 освобожденных политзаключенных — первые фото

13 декабря между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц. В результате предварительных договоренностей и результативных переговоров с белорусской стороной, по запросу и при содействии американских партнеров и работы Координационного штаба по обращению с военнопленными, Украине передано 114 гражданских граждан, среди них - украинцы, которые содержались на территории Республики Беларусь.
Главные тезисы
- 114 освобожденных граждан, включая политических заключенных, были переданы Украине со стороны Беларуси.
- Среди уволенных граждан Беларуси есть известные общественные и политические деятели, заключенные по политическим мотивам.
Беларусь передала Украине 114 гражданских граждан
Молодому уволенному украинцу исполнилось 25 лет. Его жену вернули во время предварительного увольнения. Он и другие украинцы — гражданские граждане, задержанные в Беларуси и обвинявшиеся в работе на украинские спецслужбы.
Среди них известные белорусские общественные и политические деятели:
Мария Александрова,
Виктор Бабарико,
журналистка Марина Золотова и другие.
Освобожденные граждане Беларуси после оказания необходимой медицинской помощи и по их желанию будут доставлены в Польшу и Литву.
Нынешняя мера по возвращению гражданских граждан является примером успешной совместной работы между США и Украиной.
