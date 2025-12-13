"Среди них 5 украинцев". Зеленский заявил о возвращении из Беларуси более сотни политзаключенных

На свободу возвращаются около сотни гражданских, в том числе пятеро украинцев, которых содержали в Беларуси. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

В Украину возвращаются 5 политзаключенных из Беларуси

Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил Зеленскому о деталях подготовки специального мероприятия по освобождению находившихся в Беларуси гражданских.

Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам, чтобы соответствующая помощь была Украине. При необходимости привлекаются специальные службы наших соседей в Европе. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также поручил ГУР и всем службам, представленным в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, активизировать работу на российском направлении, чтобы до нового года могло произойти освобождение украинских военнопленных.

Ранее стало известно, что посланник США Джон Коул, которому президент Дональд Трамп поручил вести переговоры об освобождении политических заключенных в Беларуси, и провозглашенный президент РБ Александр Лукашенко провели 12 декабря переговоры в Минске.