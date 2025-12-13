"Среди них 5 украинцев". Зеленский заявил о возвращении из Беларуси более сотни политзаключенных
"Среди них 5 украинцев". Зеленский заявил о возвращении из Беларуси более сотни политзаключенных

Владимир Зеленский
Зеленский
На свободу возвращаются около сотни гражданских, в том числе пятеро украинцев, которых содержали в Беларуси. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • Более сотни политзаключенных, включая 5 украинцев, возвращаются из Беларуси, благодаря активной роли Соединенных Штатов и разведок.
  • Президент Зеленский поручил активизировать работу по освобождению украинских военнопленных перед новым годом.
  • Сотрудничество с американскими партнерами и специальные службы Европы помогли в решении вопроса освобождения заключенных.

В Украину возвращаются 5 политзаключенных из Беларуси

Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил Зеленскому о деталях подготовки специального мероприятия по освобождению находившихся в Беларуси гражданских.

Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам, чтобы соответствующая помощь была Украине. При необходимости привлекаются специальные службы наших соседей в Европе.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также поручил ГУР и всем службам, представленным в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, активизировать работу на российском направлении, чтобы до нового года могло произойти освобождение украинских военнопленных.

Ранее стало известно, что посланник США Джон Коул, которому президент Дональд Трамп поручил вести переговоры об освобождении политических заключенных в Беларуси, и провозглашенный президент РБ Александр Лукашенко провели 12 декабря переговоры в Минске.

Среди освобожденных одна из самых известных заключенных, соратница экскандидата в президенты Бабарика — Мария Колесникова.

