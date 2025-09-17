США частично сняли санкции с "Белавиа" — какие запреты еще действуют

Соединенные Штаты сняли санкции с белорусского авиаперевозчика «Белавиа», однако запретили авиакомпании использовать американские самолеты для полетов в ряд стран и регионов, в том числе в Россию.

США сняли санкции с "Белавиа", однако есть одно "но"

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) своим распоряжением от 12 сентября 2025 г. выдало официальное разрешение на использование белорусским национальным авиаперевозчиком «Белавиа» определенных самолетов Boeing 737 американского производства.

Отмечается, что сохранен ряд жестких ограничений, среди которых запрет на полеты в Россию, Крым, Донецкую и Луганскую области, Иран, Сирию, Кубу и Северную Корею.

США запретили использование самолета Boeing 767 с регистрационным номером EW001PA — самолета, которым пользуется семья самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Регулятор США запретил транспортировку по американским самолетам товаров, если они могут быть использованы для поддержки боевых действий России.

Сообщается, что с учетом указанных ограничений BIS позволило «Белавиа» совершать полеты восьми конкретных самолетов Boeing, проводить их техническое обслуживание, ремонт и переоборудование, а также экспорт, реэкспорт или передача (внутри страны) определенного оборудования и материалов связанных с определенными самолетами.

BIS отметило, что полеты в запрещенные регионы могут быть разрешены только по индивидуальному заявлению и на основе отдельного лицензионного решения, говорится в распоряжении американского регулятора.