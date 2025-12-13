"Серед них 5 українців". Зеленський заявив про повернення з Білорусі понад сотні політв'язнів

На свободу повертаються близько сотні цивільних, серед яких і п'ятеро українців, яких утримували у Білорусі. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

До України повертаються 5 політв’язнів із Білорусі

Керівник ГУР Кирило Буданов доповів Зеленському про деталі підготовки спеціального заходу для звільнення цивільних, які перебували в Білорусі.

Завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повертаються на свободу близько сотні людей, зокрема пʼятеро українців. Допомагаємо нашим американським партнерам, щоб була відповідна допомога Україні. За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі. Володимир Зеленський Президент України

Він також доручив ГУР та всім службам, які представлені у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених.

Раніше стало відомо, що посланець США Джон Коул, якому президент Дональд Трамп доручив вести переговори про звільнення політичних в'язнів у Білорусі, та самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко провели 12 грудня переговори у Мінську.