"Серед них 5 українців". Зеленський заявив про повернення з Білорусі понад сотні політв'язнів

На свободу повертаються близько сотні цивільних, серед яких і п'ятеро українців, яких утримували у Білорусі. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Зеленський оголосив про повернення близько сотні політв'язнів з Білорусі, серед яких 5 українців.
- Активна роль Сполучених Штатів та співпраця розвідок сприяли звільненню цивільних українців.
- Президент доручив активізувати роботу для звільнення українських військовополонених до нового року.
До України повертаються 5 політв’язнів із Білорусі
Керівник ГУР Кирило Буданов доповів Зеленському про деталі підготовки спеціального заходу для звільнення цивільних, які перебували в Білорусі.
Він також доручив ГУР та всім службам, які представлені у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених.
Раніше стало відомо, що посланець США Джон Коул, якому президент Дональд Трамп доручив вести переговори про звільнення політичних в'язнів у Білорусі, та самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко провели 12 грудня переговори у Мінську.
Серед звільнених є одна з найвідоміших ув’язнених, соратниця екскандидата у президенти Бабарика — Марія Колеснікова.
