Росія та Білорусь цинічно похизувалися запрошеннями до Ради миру від Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

Росія та Білорусь цинічно похизувалися запрошеннями до Ради миру від Трампа

Лукашенко
Read in English
Джерело:  online.ua

У Кремлі кажуть, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін дипломатичними каналами отримав запрошення увійти до складу Ради миру по Газі, ініційоване президентом США Дональдом Трампом. Подібне запрошення нібито отримав і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Головні тези:

  • Президент РФ Путін та самопроголошений президент Білорусі Лукашенко отримали запрошення до Ради миру Трампа.
  • Кремль вивчає деталі пропозиції та сподівається на контакти з американською стороною для уточнення нюансів.
  • Варанков зі МЗС Білорусі позитивно сприйняв пропозицію щодо участі країни у діяльності Ради миру по Газі.

Путін і Лукашенко можуть увійти до Ради миру Трампа

Про запрошення від Трампа Путіну заявив речник диктатора Дмитро Пєсков. У Кремлі наразі вивчають деталі цієї пропозиції.

Наразі ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції. Сподіваємося на контакти з американською стороною, щоб прояснити всі нюанси.

Трамп буцімто запросив і самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка увійти до Ради миру щодо питань Гази. Про це заявив прессекретар МЗС Білорусі Руслан Варанков.

За словами речника білоруського міністерства, Лукашенко сприйняв цю пропозицію "позитивно".

Ми також розглядаємо цю пропозицію як визнання особистих заслуг і міжнародного авторитету глави білоруської держави. Пропозиція була доведена до відома президента Республіки Білорусь і сприйнята ним позитивно.

Він заявив, що Білорусь готова взяти участь у діяльності Ради миру. Речник білоруського МЗС додав, що країна зможе брати участь у глобальних процесах з врегулювання будь-яких міжнародних конфліктів.

Варанков цинічно зауважив, що це, в кінцевому підсумку, сприятиме побудові "нової архітектури безпеки, яку Білорусь активно просуває в останні роки".

Президент США Дональд Трамп збирається вимагати по мільярду доларів від держав, які захочуть мати постійне місце у створюваній ним Раді миру, ідея якої виглядає як альтернатива Організації Об’єднаних Націй.

