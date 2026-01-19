Россия и Беларусь цинично похвастались приглашениями в Совет мира от Трампа

В Кремле говорят, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав Совета мира по Газе, инициированное президентом США Дональдом Трампом. Подобное приглашение якобы получил и самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Путин и Лукашенко могут войти в Совет мира Трампа

О приглашении от Трампа Путину заявил спикер диктатора Дмитрий Песков. В Кремле изучают детали этого предложения.

В настоящее время мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы. Поделиться

Трамп якобы пригласил и самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко войти в Совет мира по вопросам Газы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков.

По словам представителя белорусского министерства, Лукашенко воспринял это предложение "положительно".

Мы также рассматриваем это предложение как признание личных наград и международного авторитета главы белорусского государства. Предложение было доведено до сведения президента Республики Беларусь и воспринято им положительно. Поделиться

Он заявил, что Беларусь готова принять участие в деятельности Совета мира. Представитель белорусского МИД добавил, что страна сможет участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов.

Варанков цинично отметил, что это, в конечном счете, будет способствовать построению "новой архитектуры безопасности, которую Беларусь активно продвигает в последние годы".

Президент США Дональд Трамп собирается потребовать по миллиарду долларов от государств, которые захотят иметь постоянное место в создаваемом им Совете мира, идея которого выглядит как альтернатива Организации Объединенных Наций.