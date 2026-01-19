Россия и Беларусь цинично похвастались приглашениями в Совет мира от Трампа

В Кремле говорят, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав Совета мира по Газе, инициированное президентом США Дональдом Трампом. Подобное приглашение якобы получил и самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Главные тезисы
- Российский президент Путин и самопровозглашенный лидер Беларуси Лукашенко получили приглашение вступить в Совет мира от Трампа.
- Кремль изучает детали предложения и надеется на контакт с США для уточнения нюансов участия в деятельности Совета мира по Газе.
Путин и Лукашенко могут войти в Совет мира Трампа
О приглашении от Трампа Путину заявил спикер диктатора Дмитрий Песков. В Кремле изучают детали этого предложения.
Трамп якобы пригласил и самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко войти в Совет мира по вопросам Газы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков.
По словам представителя белорусского министерства, Лукашенко воспринял это предложение "положительно".
Он заявил, что Беларусь готова принять участие в деятельности Совета мира. Представитель белорусского МИД добавил, что страна сможет участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов.
Варанков цинично отметил, что это, в конечном счете, будет способствовать построению "новой архитектуры безопасности, которую Беларусь активно продвигает в последние годы".
Президент США Дональд Трамп собирается потребовать по миллиарду долларов от государств, которые захотят иметь постоянное место в создаваемом им Совете мира, идея которого выглядит как альтернатива Организации Объединенных Наций.
