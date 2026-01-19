Россия и Беларусь цинично похвастались приглашениями в Совет мира от Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

Россия и Беларусь цинично похвастались приглашениями в Совет мира от Трампа

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Кремле говорят, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав Совета мира по Газе, инициированное президентом США Дональдом Трампом. Подобное приглашение якобы получил и самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Главные тезисы

  • Российский президент Путин и самопровозглашенный лидер Беларуси Лукашенко получили приглашение вступить в Совет мира от Трампа.
  • Кремль изучает детали предложения и надеется на контакт с США для уточнения нюансов участия в деятельности Совета мира по Газе.

Путин и Лукашенко могут войти в Совет мира Трампа

О приглашении от Трампа Путину заявил спикер диктатора Дмитрий Песков. В Кремле изучают детали этого предложения.

В настоящее время мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы.

Трамп якобы пригласил и самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко войти в Совет мира по вопросам Газы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков.

По словам представителя белорусского министерства, Лукашенко воспринял это предложение "положительно".

Мы также рассматриваем это предложение как признание личных наград и международного авторитета главы белорусского государства. Предложение было доведено до сведения президента Республики Беларусь и воспринято им положительно.

Он заявил, что Беларусь готова принять участие в деятельности Совета мира. Представитель белорусского МИД добавил, что страна сможет участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов.

Варанков цинично отметил, что это, в конечном счете, будет способствовать построению "новой архитектуры безопасности, которую Беларусь активно продвигает в последние годы".

Президент США Дональд Трамп собирается потребовать по миллиарду долларов от государств, которые захотят иметь постоянное место в создаваемом им Совете мира, идея которого выглядит как альтернатива Организации Объединенных Наций.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"России не будет хорошо". Лукашенко публично унизил Путина
Лукашенко выступил с новым неожиданным заявлением
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко похвастался боевым дежурством в Беларуси российской ракеты "Орешник"
Орешник
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это ловушка Путина". В ЕС паникуют из-за нового плана для Украины
Новая инициатива для Украины попала под шквал критики

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?