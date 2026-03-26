Пентагон отказался предоставить Конгрессу и НАТО дислокацию войск США за границей

Пентагон впервые за несколько десятилетий отказался обнародовать обзор дислокации своих войск за границей. Это создает неопределенность для союзников и американских законодателей, использующих этот документ для планирования бюджетов и анализа военной политики США.

Пентагон засекретил данные о военном контингенте за границей

По данным источников издания, вместо публикации официального документа, известного как Обзор глобальной дислокации войск (Global Posture Review), который является ключевым для бюджетного планирования и понимания политики США, Пентагон планирует проводить только неформальные разговоры.

В администрации считают, что предоставили достаточно информации в других стратегических документах, указывающих на смещение фокуса на Западное полушарие.

Этот шаг является частью тенденции нынешней администрации действовать самостоятельно и информировать партнеров и Конгресс о военных операциях уже постфактум — от ударов по судам в Карибском бассейне до войны с Ираном.

Такое решение, вероятно, вызовет серьезную обеспокоенность на Капитолийском холме и в европейских столицах, где чиновники "отчаянно нуждаются в более четком понимании" военных амбиций США.

Члены комитета Сената по вооруженным силам заявили, что даже официально не сообщили об отмене публикации документа, что усложнит их работу над оборонным бюджетом.

Союзники по НАТО опасаются, что отсутствие четкого плана может привести к "нежелательным сюрпризам" со стороны непредсказуемой администрации, которая больше сосредоточена на собственном военном могуществе, чем на партнерстве.

Главный запрос с нашей стороны — это предсказуемость. Мы понимаем, что нам нужно активизироваться и взять на себя гораздо больше ответственности за собственную безопасность, и мы это делаем. Но нам нужна предсказуемость, — сказал один из военных чиновников НАТО.

По информации медиа, американская наземная операция в Иране планируется и потенциально может начаться в ближайшее время.