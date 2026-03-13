Пентагон направляет на Ближний Восток дополнительную ударную группу

Пентагон решил отправить экспедиционное подразделение морской пехоты на Ближний Восток в связи с усилением атак Ирана на Ормузский пролив.

США направляют на Ближний Восток дополнительные военные подразделения

Об этом The Wall Street Journal сообщили осведомленные собеседники.

По словам двух американских чиновников, министр обороны Пит Гегсет одобрил запрос Центрального командования США, ответственного за американские войска на Ближнем Востоке, относительно отправки экспедиционного подразделения, обычно состоящего из 2,5 тысяч морских пехотинцев.

Как отмечается, этот шаг сделан в связи с тем, что атаки Ирана на пролив парализовали движение через этот стратегический водный путь.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "полностью уничтожают" террористический режим Ирана, а также анонсировал новые удары.

Гегсет же заявил, что военный потенциал Ирана был значительно ослаблен после длительной кампании ударов, совершенных Соединенными Штатами и Израилем.