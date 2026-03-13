Пентагон направляє на Близький Схід додаткову ударну групу
Пентагон направляє на Близький Схід додаткову ударну групу

Джерело:  The Wall Street Journal

Пентагон вирішив відправити експедиційний підрозділ морської піхоти на Близький Схід у зв'язку з посиленням атак Ірану на Ормузьку протоку.

Головні тези:

  • Пентагон відправляє додатковий військовий контингент на Близький Схід з метою забезпечення безпеки в регіоні.
  • Заходи прийняті у зв'язку з посиленням атак Ірану на Ормузьку протоку, що загрожує руху суден через стратегічний водний шлях.

США направляють на Близький Схід додаткові військові підрозділи

Про це The Wall Street Journal повідомили обізнані співрозмовники.

За словами двох американських посадовців, міністр оборони Піт Гегсет схвалив запит Центрального командування США, відповідального за американські війська на Близькому Сході, щодо відправки експедиційного підрозділу, який зазвичай складається з 2,5 тисяч морських піхотинців.

Як зазначається, цей крок зроблено у зв’язку з тим, що атаки Ірану на протоку паралізували рух через цей стратегічний водний шлях.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "повністю знищують" терористичний режим Ірану, а також анонсував нові удари.

А Гегсет заявив, що військовий потенціал Ірану був значно ослаблений після тривалої кампанії ударів, здійснених Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Більше по темі

США вперше використали новітні ракети PrSM проти Ірану — відео
США та Ізраїль уразили понад 15 тис цілей в Ірані за два тижні
"Допомога України нам не потрібна!". Трамп похвалився "найкращими у світі" дронами США
