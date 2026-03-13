"Допомога України нам не потрібна!". Трамп похвалився "найкращими у світі" дронами США

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові мають достатній досвід у сфері безпілотників і не потребують допомоги України, незважаючи на її значний бойовий досвід боротьби з дронами. Про це він сказав, коментуючи можливу співпрацю з Києвом у сфері протидії безпілотникам на тлі війни на Близькому Сході.
Головні тези:
- Дональд Трамп вважає, що США мають найкращі технології для протидії безпілотникам і не потребують допомоги України.
- Україна розробила ефективні системи протидії безпілотникам та намагалася запропонувати їх американським партнерам.
Трамп не хоче допомоги України у протидії іранським дронам
За словами Трампа, Сполучені Штати мають власні технології та можливості для боротьби з безпілотниками:
Заява пролунала на тлі обговорень можливої співпраці США та України у сфері протидії іранським безпілотникам. Раніше українська сторона пропонувала американським партнерам технології для перехоплення дронів типу Shahed, які активно застосовуються Росією у війні проти України.
При цьому, за даними медіа, ще кілька місяців тому адміністрація Трампа не виявила інтересу до української пропозиції про співпрацю в цій сфері. Однак після початку масштабних атак іранських безпілотників на Близькому Сході інтерес до українського досвіду знову почав обговорюватися у Вашингтоні.
Більше по темі
