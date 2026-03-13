"Допомога України нам не потрібна!". Трамп похвалився "найкращими у світі" дронами США

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові мають достатній досвід у сфері безпілотників і не потребують допомоги України, незважаючи на її значний бойовий досвід боротьби з дронами. Про це він сказав, коментуючи можливу співпрацю з Києвом у сфері протидії безпілотникам на тлі війни на Близькому Сході.

Трамп не хоче допомоги України у протидії іранським дронам

За словами Трампа, Сполучені Штати мають власні технології та можливості для боротьби з безпілотниками:

Я скажу вам одну річ щодо України. Вони повинні за все платити, і платять через НАТО. Коли вони купують у нас ракети, коли вони купують у нас що-небудь, гроші йдуть не їм, а НАТО оплачує рахунки. Чи допомагають вони нам у захисті від [іранських] дронів? Ні, нам не потрібна їхня допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. У нас, власне, найкращі дрони у світі. Дональд Трамп Президент Трамп

Заява пролунала на тлі обговорень можливої співпраці США та України у сфері протидії іранським безпілотникам. Раніше українська сторона пропонувала американським партнерам технології для перехоплення дронів типу Shahed, які активно застосовуються Росією у війні проти України.

Українські інженери розробили недорогі дрони-перехоплювачі та системи виявлення безпілотників, які показали ефективність на полі бою. За словами експертів, саме Україна сьогодні має один із найбільших у світі практичних досвідів протидії масованим атакам дронів.

При цьому, за даними медіа, ще кілька місяців тому адміністрація Трампа не виявила інтересу до української пропозиції про співпрацю в цій сфері. Однак після початку масштабних атак іранських безпілотників на Близькому Сході інтерес до українського досвіду знову почав обговорюватися у Вашингтоні.