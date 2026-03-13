6 країн Близького Сходу просять допомоги України у протидії атакам Ірану — Зеленський

Україна наразі має шість запитів від країн Близького Сходу щодо допомоги у війні з Іраном. Водночас Глава держави очікує повернення української делегації з регіону Затоки, щоби визначити, яких обсягів допомоги очікують ті країни.

Близький Схід просить допомоги України у війні з Іраном

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільного із президентом Франції Еммануелем Макроном спілкування з медіа.

У кінці тижня військові й секретар РНБО повернуться (з регіону Затоки, — ред.), буде повна доповідь. Ми маємо запит на сьогодні від шести країн щодо допомоги. Експертизу ми відправили у три країни. Є окремий запит американської сторони щодо Йорданії. Вони (українська команда, — ред.) повернуться, будемо розуміти обсяг тієї допомоги, яку очікують від нас партнери. Володимир Зеленський Президент України

Він зауважив, що у країнах Близького Сходу та США та ЄС є певна кількість дронів-перехоплювачів. Водночас, за словами Зеленського, без українських пілотів, військових і спеціального софта все це не працює.