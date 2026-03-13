6 країн Близького Сходу просять допомоги України у протидії атакам Ірану — Зеленський

Україна наразі має шість запитів від країн Близького Сходу щодо допомоги у війні з Іраном. Водночас Глава держави очікує повернення української делегації з регіону Затоки, щоби визначити, яких обсягів допомоги очікують ті країни.
Головні тези:
- У країнах Близького Сходу просять допомоги України у війні з Іраном.
- Президент Зеленський очікує повернення української делегації з регіону Затоки для визначення обсягів очікуваної допомоги.
- Україна має унікальну систему захисту з дронів-перехоплювачів, яка є вирішальним елементом в військових операціях.
Близький Схід просить допомоги України у війні з Іраном
Про це Володимир Зеленський заявив під час спільного із президентом Франції Еммануелем Макроном спілкування з медіа.
Він зауважив, що у країнах Близького Сходу та США та ЄС є певна кількість дронів-перехоплювачів. Водночас, за словами Зеленського, без українських пілотів, військових і спеціального софта все це не працює.
Ця система є тільки у нас, вона офіційно є у Збройних Силах України. Тому всі розуміють, що, навіть маючи десятки і сотні перехоплювачів, вони ситуацію не вирівняють. Це системний захист. Саме експерти в системному захисті — профі у ППО, у застосуванні малої ППО — саме вони і полетіли в ці країни Близького Сходу.
