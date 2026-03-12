Українські фахівці з протидії шахедам вже працюють на Близькому Сході — Зеленський

Партнери задоволені допомогою України у протидії шахедам на Близькому Сході — Зеленський

Про це глава України повідомив під час спільного з Президентом Румунії Нікушором Даном спілкування з журналістами.

Зараз, особливо після початку нової війни на Близькому Сході, цілком очевидно, що реальний захист для будь-якої нації — це саме спільні дії. США та більше 10 держав Європи та Близького Сходу вже звернулись до України, щоб ми підтримали їхні оборонні можливості. Наші команди працюють разом, у тому числі вже в країнах Близького Сходу. Володимир Зеленський Президент України

Він зазначив, що вже є і схвальні відгуки партнерів про співпрацю з українськими фахівцями.

Я сьогодні спілкувався з нашою групою, з Рустемом Умєровим, секретарем Ради Національної безпеки і оборони, він там (на Близькому Сході — ред.) знаходиться разом з нашими військовими. Він сказав, що партнери дуже задоволені співпрацею.

Зеленський нагадав, що у перші дні війни на Близькому Сході було використано понад 800 ракет до систем Patriot, але відразу стало зрозуміло, що дороговартісними ракетами недоцільно відбивати дронові атаки, до яких залучені сотні БпЛА.