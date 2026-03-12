Українські фахівці з протидії шахедам вже працюють на Близькому Сході — Зеленський
Українські фахівці з протидії шахедам вже працюють на Близькому Сході — Зеленський

Джерело:  Укрінформ

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські спеціалісти вже працюють на Близькому Сході, діляться досвідом боротьби з «Шахедами». Партнери задоволені цією співпрацею.

Головні тези:

  • Українські фахівці активно допомагають у протидії шахедам на Близькому Сході, діляться своїм унікальним досвідом боротьби.
  • Співпраця між Україною та партнерами на Близькому Сході вже відзначається позитивними відгуками та результатами.

Партнери задоволені допомогою України у протидії шахедам на Близькому Сході — Зеленський

Про це глава України повідомив під час спільного з Президентом Румунії Нікушором Даном спілкування з журналістами.

Зараз, особливо після початку нової війни на Близькому Сході, цілком очевидно, що реальний захист для будь-якої нації — це саме спільні дії. США та більше 10 держав Європи та Близького Сходу вже звернулись до України, щоб ми підтримали їхні оборонні можливості. Наші команди працюють разом, у тому числі вже в країнах Близького Сходу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він зазначив, що вже є і схвальні відгуки партнерів про співпрацю з українськими фахівцями.

Я сьогодні спілкувався з нашою групою, з Рустемом Умєровим, секретарем Ради Національної безпеки і оборони, він там (на Близькому Сході — ред.) знаходиться разом з нашими військовими. Він сказав, що партнери дуже задоволені співпрацею.

Зеленський нагадав, що у перші дні війни на Близькому Сході було використано понад 800 ракет до систем Patriot, але відразу стало зрозуміло, що дороговартісними ракетами недоцільно відбивати дронові атаки, до яких залучені сотні БпЛА.

Наш досвід, як боротися з «Шахедами», унікальний, ні у кого такого досвіду немає. Питання не тільки в тому, щоб мати дрони-перехоплювачі, питання в інтеграції цього в загальну систему протиповітряної оборони, питання специфічного софту. І найголовніше питання — це досвід, який мають військові. Наші військові, наші оператори дронів, і не тільки оператори дронів — всі, хто в цій системі протиповітряної оборони працює.

