Украинские специалисты по противодействию шахедам уже работают на Ближнем Востоке — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские специалисты уже работают на Ближнем Востоке, делятся опытом борьбы с «Шахедами». Партнеры довольны этим сотрудничеством.

Об этом глава Украины сообщил в ходе совместного с Президентом Румынии Никушором Даном общения с журналистами.

Сейчас, особенно после начала новой войны на Ближнем Востоке, очевидно, что реальная защита для любой нации — это именно совместные действия. США и более 10 стран Европы и Ближнего Востока уже обратились в Украину, чтобы мы поддержали их оборонные возможности. Наши команды работают вместе, в том числе уже в странах Ближнего Востока. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что уже есть и положительные отзывы партнеров о сотрудничестве с украинскими специалистами.

Я сегодня общался с нашей группой, Рустемом Умеровым, секретарем Совета Национальной безопасности и обороны, он там (на Ближнем Востоке — ред.) находится вместе с нашими военными. Он сказал, что партнеры очень довольны сотрудничеством. Поделиться

Зеленский напомнил, что в первые дни войны на Ближнем Востоке было использовано более 800 ракет к системам Patriot, но сразу стало понятно, что драгоценными ракетами нецелесообразно отражать атаки дронов, к которым вовлечены сотни БпЛА.