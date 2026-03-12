Украинские специалисты по противодействию шахедам уже работают на Ближнем Востоке — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские специалисты уже работают на Ближнем Востоке, делятся опытом борьбы с «Шахедами». Партнеры довольны этим сотрудничеством.
Главные тезисы
- Украинские специалисты по противодействию шахедам оказывают активную помощь на Ближнем Востоке, делясь своим уникальным опытом борьбы.
- Партнеры выразили удовлетворение сотрудничеством с Украиной в борьбе против 'Шахедов' на Ближнем Востоке.
Партнеры довольны помощью Украины в противодействии шахедам на Ближнем Востоке — Зеленский
Об этом глава Украины сообщил в ходе совместного с Президентом Румынии Никушором Даном общения с журналистами.
Он отметил, что уже есть и положительные отзывы партнеров о сотрудничестве с украинскими специалистами.
Зеленский напомнил, что в первые дни войны на Ближнем Востоке было использовано более 800 ракет к системам Patriot, но сразу стало понятно, что драгоценными ракетами нецелесообразно отражать атаки дронов, к которым вовлечены сотни БпЛА.
Наш опыт, как бороться с Шахедами, уникален, ни у кого такого опыта нет. Вопрос не только в том, чтобы иметь дроны-перехватчики, вопросы в интеграции этого в общую систему противовоздушной обороны, вопросы специфического софта. И самый главный вопрос — это опыт военных. Наши военные, наши операторы дронов, и не только операторы дронов — все, кто работает в этой системе противовоздушной обороны.
