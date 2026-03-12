Украинские специалисты по противодействию шахедам уже работают на Ближнем Востоке — Зеленский
Украина
Украинские специалисты по противодействию шахедам уже работают на Ближнем Востоке — Зеленский

Зеленский
Источник:  Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские специалисты уже работают на Ближнем Востоке, делятся опытом борьбы с «Шахедами». Партнеры довольны этим сотрудничеством.

  • Украинские специалисты по противодействию шахедам оказывают активную помощь на Ближнем Востоке, делясь своим уникальным опытом борьбы.
  • Партнеры выразили удовлетворение сотрудничеством с Украиной в борьбе против 'Шахедов' на Ближнем Востоке.

Партнеры довольны помощью Украины в противодействии шахедам на Ближнем Востоке — Зеленский

Об этом глава Украины сообщил в ходе совместного с Президентом Румынии Никушором Даном общения с журналистами.

Сейчас, особенно после начала новой войны на Ближнем Востоке, очевидно, что реальная защита для любой нации — это именно совместные действия. США и более 10 стран Европы и Ближнего Востока уже обратились в Украину, чтобы мы поддержали их оборонные возможности. Наши команды работают вместе, в том числе уже в странах Ближнего Востока.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что уже есть и положительные отзывы партнеров о сотрудничестве с украинскими специалистами.

Я сегодня общался с нашей группой, Рустемом Умеровым, секретарем Совета Национальной безопасности и обороны, он там (на Ближнем Востоке — ред.) находится вместе с нашими военными. Он сказал, что партнеры очень довольны сотрудничеством.

Зеленский напомнил, что в первые дни войны на Ближнем Востоке было использовано более 800 ракет к системам Patriot, но сразу стало понятно, что драгоценными ракетами нецелесообразно отражать атаки дронов, к которым вовлечены сотни БпЛА.

Наш опыт, как бороться с Шахедами, уникален, ни у кого такого опыта нет. Вопрос не только в том, чтобы иметь дроны-перехватчики, вопросы в интеграции этого в общую систему противовоздушной обороны, вопросы специфического софта. И самый главный вопрос — это опыт военных. Наши военные, наши операторы дронов, и не только операторы дронов — все, кто работает в этой системе противовоздушной обороны.

Зеленский

