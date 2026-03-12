Зеленский и Дан подписали декларацию о стратегическом партнерстве Украины и Румынии
Зеленский и Дан подписали декларацию о стратегическом партнерстве Украины и Румынии

Офис Президента Украины
Зеленский
Президенты Украины и Румынии Владимир Зеленский и Никушор Дан 12 марта в Бухаресте подписали декларацию о стратегическом партнерстве и ряде других документов.

Главные тезисы

  • Подписанная декларация о стратегическом партнерстве усилит сотрудничество между Украиной и Румынией в энергетическом и оборонном секторах.
  • Совместное производство беспилотников станет ключевым элементом развития технологий обеих стран.

Украина и Румыния подписали декларацию насчет стратегического партнерства

Владимир Зеленский и Никушор Дан подписали:

  • Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Украиной и Румынией;

  • Рамочные договоренности между Президентом Украины и Президентом Румынии о сотрудничестве в энергетическом секторе,

  • Совместное заявление между Украиной и Румынией о совместном производстве оборонной продукции.

Украина и Румыния достигли договоренности о совместном производстве беспилотников. Об этом сказал президент президент Румынии Никушор Дан во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Бухаресте.

Говорили о нашем сотрудничестве в военной сфере и один из подписанных документов касается именно совместного производства дронов в Румынии.

По словам Никушора Дана, сотрудничество в этих областях станет ключевым шагом для поддержки Украины, развития технологий и экономики обоих государств.

Президент Украины Владимир Зеленский также сделал ряд заявлений о партнерстве с Румынией и международном сотрудничестве Украины.

  • В Украине введут День румынского языка 31 августа,

  • Украина строит вместе с Румынией две новые линии электроснабжения. Это поможет поддержать украинские регионы, в частности, Черновицкую область.

  • Страны работают над открытием новых пунктов пропуска на границе, результаты будут уже этим летом.

  • США и более 10 государств Европы и Ближнего Востока уже обратились в Украину, чтобы она поддержала их оборонные возможности.

  • Украина обсуждает транспортировку американского сжиженного газа через Румынию.

  • Часть ракет для Patriot по договоренностям "Рамштайна" уже получили, но не все.

Опыт Украины в противодействии "шахедам" уникален. Даже большие запасы дорогих ракет могут быстро иссякнуть при массированных атаках, поэтому мир все больше интересуется украинским опытом.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

