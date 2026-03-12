Зеленский и Дан подписали декларацию о стратегическом партнерстве Украины и Румынии

Президенты Украины и Румынии Владимир Зеленский и Никушор Дан 12 марта в Бухаресте подписали декларацию о стратегическом партнерстве и ряде других документов.
Главные тезисы
- Подписанная декларация о стратегическом партнерстве усилит сотрудничество между Украиной и Румынией в энергетическом и оборонном секторах.
- Совместное производство беспилотников станет ключевым элементом развития технологий обеих стран.
Украина и Румыния подписали декларацию насчет стратегического партнерства
Владимир Зеленский и Никушор Дан подписали:
Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Украиной и Румынией;
Рамочные договоренности между Президентом Украины и Президентом Румынии о сотрудничестве в энергетическом секторе,
Совместное заявление между Украиной и Румынией о совместном производстве оборонной продукции.
Украина и Румыния достигли договоренности о совместном производстве беспилотников. Об этом сказал президент президент Румынии Никушор Дан во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Бухаресте.
По словам Никушора Дана, сотрудничество в этих областях станет ключевым шагом для поддержки Украины, развития технологий и экономики обоих государств.
Президент Украины Владимир Зеленский также сделал ряд заявлений о партнерстве с Румынией и международном сотрудничестве Украины.
В Украине введут День румынского языка 31 августа,
Украина строит вместе с Румынией две новые линии электроснабжения. Это поможет поддержать украинские регионы, в частности, Черновицкую область.
Страны работают над открытием новых пунктов пропуска на границе, результаты будут уже этим летом.
США и более 10 государств Европы и Ближнего Востока уже обратились в Украину, чтобы она поддержала их оборонные возможности.
Украина обсуждает транспортировку американского сжиженного газа через Румынию.
Часть ракет для Patriot по договоренностям "Рамштайна" уже получили, но не все.
