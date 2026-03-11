Румыния предварительно разрешила США использование своих военных баз для атак по Ирану

Высший совет национальной обороны Румынии одобрил запрос США на временное развертывание американских сил и техники на базах страны, включая самолеты-заправщики и оборудование спутниковой связи на фоне операции против Ирана.

Румыния дает разрешение США на временное использование военных баз для ударов по Ирану

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан по итогам заседания совета.

На заседании была рассмотрена ситуация на Ближнем Востоке и военных операций, проводимых США и Израилем против Ирана.

Среди основных тем обсуждения было влияние конфликта на Румынию и их экономическая составляющая.

Третьим пунктом сегодняшнего обсуждения было временное размещение военной техники и войск США в Румынии. Как уже было обсуждено публично, это касается самолетов-заправщиков, а также оборудования для наблюдения и систем спутниковой связи… Если парламент одобрит это на заседании, они будут развернуты в рамках партнерства между Румынией и США.

В частности, была проанализирована просьба Соединенных Штатов об отправке новых сил и оборудования на авиабазу Михаила Когелничана в уезде Констанца. База является одним из важнейших военных объектов НАТО в регионе и часто используется американскими войсками.