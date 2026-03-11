Румыния предварительно разрешила США использование своих военных баз для атак по Ирану
Источник:  Укринформ

Высший совет национальной обороны Румынии одобрил запрос США на временное развертывание американских сил и техники на базах страны, включая самолеты-заправщики и оборудование спутниковой связи на фоне операции против Ирана.

  • Румыния предоставила разрешение США на использование своих военных баз для атак на Иран, рассматривая это как стратегическое решение для обеих стран.
  • Решение было вынесено Высшим советом национальной обороны Румынии после рассмотрения ситуации на Ближнем Востоке и военных операций против Ирана.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан по итогам заседания совета.

На заседании была рассмотрена ситуация на Ближнем Востоке и военных операций, проводимых США и Израилем против Ирана.

Среди основных тем обсуждения было влияние конфликта на Румынию и их экономическая составляющая.

Третьим пунктом сегодняшнего обсуждения было временное размещение военной техники и войск США в Румынии. Как уже было обсуждено публично, это касается самолетов-заправщиков, а также оборудования для наблюдения и систем спутниковой связи… Если парламент одобрит это на заседании, они будут развернуты в рамках партнерства между Румынией и США.

В частности, была проанализирована просьба Соединенных Штатов об отправке новых сил и оборудования на авиабазу Михаила Когелничана в уезде Констанца. База является одним из важнейших военных объектов НАТО в регионе и часто используется американскими войсками.

Решение о развертывании иностранных военных сил на территории Румынии предполагает соблюдение определенных институциональных процедур, включая одобрение Высшим советом по вопросам национальной обороны и безопасности (CSAT) и законодательное утверждение.

