Румыния присоединилась к PURL — предоставляет 50 млн евро военной помощи Украине

Правительство Румынии присоединилось к инициативе PURL для ускоренных поставок Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства.
Главные тезисы
- Румыния присоединилась к программе PURL, предоставив 50 млн евро военной помощи Украине.
- Инициатива PURL ускоряет поставки критически важного вооружения Украине и способствует укреплению ее обороны.
- Участие Румынии в механизме PURL подчеркивает ее обязательства по НАТО и стратегическому партнерству с США.
Украина получит от Румынии 50 млн евро в рамках PURL
Об этом в соцсети Х заявила глава МИД Румынии Оана Цою.
Правительство Румынии приняло решение присоединиться к государствам, вносящим вклад в предложение Соединенных Штатов по «Списку приоритетных закупок для обороны Украины» (PURL), с вкладом в размере 50 миллионов евро вместе с большинством европейских союзников и других государств-единомышленников.
Глава МИД добавила, что вклад Румынии в PURL будет способствовать достижению крепкого мира в Украине путем укрепления ее возможностей.
Romania Joins the PURL Mechanism to Support Ukraine’s Defense.— Toiu Oana (@oana_toiu) December 30, 2025
The Government of Romania has adopted a decision to join the states contributing to the United States’ 🇺🇸proposal regarding the “Priority Acquisition List for Ukraine’s Defense” (PURL), with a contribution of EUR 50…
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Румынии и Хорватии за присоединение к PURL и объявление первых вкладов в программу.
PURL — совместная программа США и НАТО, начатая в 2025 году для ускоренного поставки Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства, где страны-партнеры финансируют закупки в соответствии с приоритетным списком потребностей Украины, координируя взносы через специальный фонд НАТО. Это позволяет быстро получить необходимые системы, такие как ракеты для Patriot и HIMARS, непосредственно из составов США, укрепляя оборону Украины.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-