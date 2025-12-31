Румыния присоединилась к PURL — предоставляет 50 млн евро военной помощи Украине

Правительство Румынии присоединилось к инициативе PURL для ускоренных поставок Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства.

Украина получит от Румынии 50 млн евро в рамках PURL

Об этом в соцсети Х заявила глава МИД Румынии Оана Цою.

Правительство Румынии приняло решение присоединиться к государствам, вносящим вклад в предложение Соединенных Штатов по «Списку приоритетных закупок для обороны Украины» (PURL), с вкладом в размере 50 миллионов евро вместе с большинством европейских союзников и других государств-единомышленников.

Глава МИД добавила, что вклад Румынии в PURL будет способствовать достижению крепкого мира в Украине путем укрепления ее возможностей.

Участие Румынии в механизме PURL во главе с США непосредственно способствует укреплению региональной безопасности и полностью отвечает обязательствам Румынии в рамках НАТО и Стратегическому партнерству с Соединенными Штатами Америки.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Румынии и Хорватии за присоединение к PURL и объявление первых вкладов в программу.

Спасибо Румынии и Хорватии за присоединение к PURL и объявление первых вкладов в программу. Это важная инициатива, позволяющая покупать американское оружие и усиливать нашу защиту. В частности, это ракеты для петриотов и другие необходимые нам средства. Владимир Зеленский Президент Украины

PURL — совместная программа США и НАТО, начатая в 2025 году для ускоренного поставки Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства, где страны-партнеры финансируют закупки в соответствии с приоритетным списком потребностей Украины, координируя взносы через специальный фонд НАТО. Это позволяет быстро получить необходимые системы, такие как ракеты для Patriot и HIMARS, непосредственно из составов США, укрепляя оборону Украины.