Румыния присоединилась к PURL — предоставляет 50 млн евро военной помощи Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Румыния присоединилась к PURL — предоставляет 50 млн евро военной помощи Украине

Румыния
Читати українською
Источник:  Укринформ

Правительство Румынии присоединилось к инициативе PURL для ускоренных поставок Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства.

Главные тезисы

  • Румыния присоединилась к программе PURL, предоставив 50 млн евро военной помощи Украине.
  • Инициатива PURL ускоряет поставки критически важного вооружения Украине и способствует укреплению ее обороны.
  • Участие Румынии в механизме PURL подчеркивает ее обязательства по НАТО и стратегическому партнерству с США.

Украина получит от Румынии 50 млн евро в рамках PURL

Об этом в соцсети Х заявила глава МИД Румынии Оана Цою.

Правительство Румынии приняло решение присоединиться к государствам, вносящим вклад в предложение Соединенных Штатов по «Списку приоритетных закупок для обороны Украины» (PURL), с вкладом в размере 50 миллионов евро вместе с большинством европейских союзников и других государств-единомышленников.

Глава МИД добавила, что вклад Румынии в PURL будет способствовать достижению крепкого мира в Украине путем укрепления ее возможностей.

Участие Румынии в механизме PURL во главе с США непосредственно способствует укреплению региональной безопасности и полностью отвечает обязательствам Румынии в рамках НАТО и Стратегическому партнерству с Соединенными Штатами Америки.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Румынии и Хорватии за присоединение к PURL и объявление первых вкладов в программу.

Спасибо Румынии и Хорватии за присоединение к PURL и объявление первых вкладов в программу. Это важная инициатива, позволяющая покупать американское оружие и усиливать нашу защиту. В частности, это ракеты для петриотов и другие необходимые нам средства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

PURL — совместная программа США и НАТО, начатая в 2025 году для ускоренного поставки Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства, где страны-партнеры финансируют закупки в соответствии с приоритетным списком потребностей Украины, координируя взносы через специальный фонд НАТО. Это позволяет быстро получить необходимые системы, такие как ракеты для Patriot и HIMARS, непосредственно из составов США, укрепляя оборону Украины.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Румынские власти эвакуировали жителей села из-за атаки дрона РФ по кораблю на Одещине
корабль
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия впервые ударила по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией
Государственная таможенная служба Украины
Атака РФ на пункт пропуска "Орловка" - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
4 российский дроны залетели в Молдову и Румынию
Владимир Зеленский
4 российский дроны залетели в Молдову и Румынию

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?