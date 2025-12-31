Румунія приєдналася до PURL — надає 50 млн євро військової допомоги Україні
Дата публікації

Румунія приєдналася до PURL — надає 50 млн євро військової допомоги Україні

Румунія
Джерело:  Укрінформ

Уряд Румунії приєднався до ініціативи PURL для прискореного постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва.

Головні тези:

  • Румунія приєдналася до ініціативи PURL та надасть Україні 50 млн євро військової допомоги.
  • Участь України в програмі допомагає їй отримати критично важливе озброєння та обладнання американського виробництва.
  • Ініціатива PURL сприяє зміцненню оборони України та підвищенню регіональної безпеки.

Україна отримає від Румунії 50 млн євро у межах PURL

Про це у соцмережі Х заявила глава МЗС Румунії Оана Цою.

Уряд Румунії ухвалив рішення приєднатися до держав, що роблять внесок у пропозицію Сполучених Штатів щодо «Списку пріоритетних закупівель для оборони України» (PURL), з внеском у розмірі 50 мільйонів євро разом з більшістю європейських союзників та інших держав-однодумців.

Глава МЗС додала, що внесок Румунії до PURL сприятиме досягненню міцного миру в Україні шляхом зміцнення її можливостей.

Участь Румунії в механізмі PURL, на чолі зі США, безпосередньо сприяє зміцненню регіональної безпеки та повністю відповідає зобов'язанням Румунії в рамках NATO та Стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Румунії та Хорватії за приєднання до PURL та оголошення перших внесків у програму.

Дякую Румунії й Хорватії за приєднання до PURL та оголошення перших внесків у програму. Це важлива ініціатива, яка дає змогу купувати американську зброю і посилювати наш захист. Зокрема, це ракети для "петріотів" та інші необхідні нам засоби.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

PURL — це спільна програма США та НАТО, започаткована у 2025 році для прискореного постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва, де країни-партнери фінансують закупівлі згідно з пріоритетним списком потреб України, координуючи внески через спеціальний фонд НАТО. Це дозволяє швидко отримати необхідні системи, як-от ракети для Patriot та HIMARS, безпосередньо зі складів США, зміцнюючи оборону України.

