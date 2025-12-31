Румунія приєдналася до PURL — надає 50 млн євро військової допомоги Україні

Уряд Румунії приєднався до ініціативи PURL для прискореного постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва.

Україна отримає від Румунії 50 млн євро у межах PURL

Про це у соцмережі Х заявила глава МЗС Румунії Оана Цою.

Уряд Румунії ухвалив рішення приєднатися до держав, що роблять внесок у пропозицію Сполучених Штатів щодо «Списку пріоритетних закупівель для оборони України» (PURL), з внеском у розмірі 50 мільйонів євро разом з більшістю європейських союзників та інших держав-однодумців.

Глава МЗС додала, що внесок Румунії до PURL сприятиме досягненню міцного миру в Україні шляхом зміцнення її можливостей.

Участь Румунії в механізмі PURL, на чолі зі США, безпосередньо сприяє зміцненню регіональної безпеки та повністю відповідає зобов'язанням Румунії в рамках NATO та Стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки. Поширити

Romania Joins the PURL Mechanism to Support Ukraine’s Defense.



The Government of Romania has adopted a decision to join the states contributing to the United States’ 🇺🇸proposal regarding the “Priority Acquisition List for Ukraine’s Defense” (PURL), with a contribution of EUR 50… — Toiu Oana (@oana_toiu) December 30, 2025

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Румунії та Хорватії за приєднання до PURL та оголошення перших внесків у програму.

Дякую Румунії й Хорватії за приєднання до PURL та оголошення перших внесків у програму. Це важлива ініціатива, яка дає змогу купувати американську зброю і посилювати наш захист. Зокрема, це ракети для "петріотів" та інші необхідні нам засоби. Володимир Зеленський Президент України

PURL — це спільна програма США та НАТО, започаткована у 2025 році для прискореного постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва, де країни-партнери фінансують закупівлі згідно з пріоритетним списком потреб України, координуючи внески через спеціальний фонд НАТО. Це дозволяє швидко отримати необхідні системи, як-от ракети для Patriot та HIMARS, безпосередньо зі складів США, зміцнюючи оборону України.