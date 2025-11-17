Румунська влада евакуювала жителів села через атаку дрона РФ по кораблю на Одещині
Категорія
Світ
Дата публікації

Румунська влада евакуювала жителів села через атаку дрона РФ по кораблю на Одещині

пожежа
Джерело:  Digi24

Мешканців румунського села Плауру, поблизу кордону з Україною, евакуювали через небезпеку вибуху після того, як російський дрон влучив у корабель зі зрідженим газом поблизу українського порту Ізмаїл.

Головні тези:

  • Румунська влада евакуювала жителів села біля кордону з Україною після атаки російського дрона на корабель зі зрідженим газом.
  • Місцеві органи влади прийняли рішення про евакуацію людей та тварин з небезпечної зони для усунення ризику вибуху.
  • Унаслідок атаки дронів РФ на порт Ізмаїл пошкоджено портове обладнання та цивільні судна.

У Румунії евакуювали жителів села через атаку дронів РФ в українському прикордонні

За словами голови румунського повіту, до якого належить Плауру, Хорії Тодореску, корабель із чотирма тисячами тонн зрідженого газу розташований приблизно за 500 м від села на українському боці кордону.

Через близькість до Румунії та небезпечний вантаж, місцеві органи влади у координації з міністерством внутрішніх справ вирішили евакуювати людей і тварин із території поблизу до повного усунення ризику, — повідомили в румунському Департаменті з надзвичайних ситуацій.

Згідно з попередніми оцінками, з села евакуювали 100-150 людей разом із тваринами.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Адміністрація морських портів України повідомили про те, що війська рф уночі проти 17 листопада атакували безпілотниками порт Ізмаїл.

Унаслідок атаки, зокрема, пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів.

