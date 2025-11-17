Румунська влада евакуювала жителів села через атаку дрона РФ по кораблю на Одещині

Мешканців румунського села Плауру, поблизу кордону з Україною, евакуювали через небезпеку вибуху після того, як російський дрон влучив у корабель зі зрідженим газом поблизу українського порту Ізмаїл.
Головні тези:
- Румунська влада евакуювала жителів села біля кордону з Україною після атаки російського дрона на корабель зі зрідженим газом.
- Місцеві органи влади прийняли рішення про евакуацію людей та тварин з небезпечної зони для усунення ризику вибуху.
- Унаслідок атаки дронів РФ на порт Ізмаїл пошкоджено портове обладнання та цивільні судна.
У Румунії евакуювали жителів села через атаку дронів РФ в українському прикордонні
За словами голови румунського повіту, до якого належить Плауру, Хорії Тодореску, корабель із чотирма тисячами тонн зрідженого газу розташований приблизно за 500 м від села на українському боці кордону.
Через близькість до Румунії та небезпечний вантаж, місцеві органи влади у координації з міністерством внутрішніх справ вирішили евакуювати людей і тварин із території поблизу до повного усунення ризику, — повідомили в румунському Департаменті з надзвичайних ситуацій.
Згідно з попередніми оцінками, з села евакуювали 100-150 людей разом із тваринами.
Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Адміністрація морських портів України повідомили про те, що війська рф уночі проти 17 листопада атакували безпілотниками порт Ізмаїл.
