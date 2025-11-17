Румунська влада евакуювала жителів села через атаку дрона РФ по кораблю на Одещині

Мешканців румунського села Плауру, поблизу кордону з Україною, евакуювали через небезпеку вибуху після того, як російський дрон влучив у корабель зі зрідженим газом поблизу українського порту Ізмаїл.

У Румунії евакуювали жителів села через атаку дронів РФ в українському прикордонні

За словами голови румунського повіту, до якого належить Плауру, Хорії Тодореску, корабель із чотирма тисячами тонн зрідженого газу розташований приблизно за 500 м від села на українському боці кордону.

Через близькість до Румунії та небезпечний вантаж, місцеві органи влади у координації з міністерством внутрішніх справ вирішили евакуювати людей і тварин із території поблизу до повного усунення ризику, — повідомили в румунському Департаменті з надзвичайних ситуацій.

Згідно з попередніми оцінками, з села евакуювали 100-150 людей разом із тваринами.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Адміністрація морських портів України повідомили про те, що війська рф уночі проти 17 листопада атакували безпілотниками порт Ізмаїл.