Румынские власти эвакуировали жителей села из-за атаки дрона РФ по кораблю на Одещине
Румынские власти эвакуировали жителей села из-за атаки дрона РФ по кораблю на Одещине

Источник:  Digi24

Жителей румынского села Плауру, вблизи границы с Украиной, эвакуировали из-за опасности взрыва после того, как российский дрон попал в корабль с сжиженным газом вблизи украинского порта Измаил.

Главные тезисы

  • Румынские власти приняли решение эвакуировать жителей села из-за угрозы взрыва после атаки российского дрона на корабль со сжиженным газом.
  • Местные органы власти провели эвакуацию людей и животных для устранения риска и обеспечения безопасности населения.
  • После атаки дронов РФ на порт Измаил были повреждены портовое оборудование и гражданские суда, что привело к необходимости принятия экстренных мер.

В Румынии эвакуировали жителей села из-за атаки дронов РФ в украинском приграничье

По словам главы румынского уезда, к которому принадлежит Плауру, Хории Тодореску, корабль с четырьмя тысячами тонн сжиженного газа расположен примерно в 500 м от села на украинской стороне границы.

Из-за близости к Румынии и опасного груза, местные органы власти в координации с министерством внутренних дел решили эвакуировать людей и животных с территории поблизости к полному устранению риска, — сообщили в румынском Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Согласно предварительным оценкам, из села эвакуировали 100-150 человек вместе с животными.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и Администрация морских портов Украины сообщили о том, что войска России ночью против 17 ноября атаковали беспилотниками порт Измаил.

В результате атаки, в частности, повреждено портовое оборудование и несколько гражданских судов, находившихся у причалов.

