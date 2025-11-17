Румынские власти эвакуировали жителей села из-за атаки дрона РФ по кораблю на Одещине

Жителей румынского села Плауру, вблизи границы с Украиной, эвакуировали из-за опасности взрыва после того, как российский дрон попал в корабль с сжиженным газом вблизи украинского порта Измаил.
Главные тезисы
- Румынские власти приняли решение эвакуировать жителей села из-за угрозы взрыва после атаки российского дрона на корабль со сжиженным газом.
- Местные органы власти провели эвакуацию людей и животных для устранения риска и обеспечения безопасности населения.
- После атаки дронов РФ на порт Измаил были повреждены портовое оборудование и гражданские суда, что привело к необходимости принятия экстренных мер.
В Румынии эвакуировали жителей села из-за атаки дронов РФ в украинском приграничье
По словам главы румынского уезда, к которому принадлежит Плауру, Хории Тодореску, корабль с четырьмя тысячами тонн сжиженного газа расположен примерно в 500 м от села на украинской стороне границы.
Из-за близости к Румынии и опасного груза, местные органы власти в координации с министерством внутренних дел решили эвакуировать людей и животных с территории поблизости к полному устранению риска, — сообщили в румынском Департаменте по чрезвычайным ситуациям.
Согласно предварительным оценкам, из села эвакуировали 100-150 человек вместе с животными.
Ранее вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и Администрация морских портов Украины сообщили о том, что войска России ночью против 17 ноября атаковали беспилотниками порт Измаил.
