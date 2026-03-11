Румунія попередньо дозволила США використання своїх військових баз для атак по Ірану

Вища рада національної оборони Румунії схвалила запит США на тимчасове розгортання американських сил і техніки на базах країни, включно з літаками-заправниками та обладнанням супутникового зв'язку на тлі операції проти Ірану.
Головні тези:
- Румунія дозволила США використовувати свої військові бази для атак на Іран, що становить стратегічне рішення для обох країн.
- Рішення Вищої ради національної оборони Румунії схвалило запит США на тимчасове розгортання американських сил і техніки на військових базах країни.
Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан за підсумками засідання ради.
Серед основних тем обговорення був вплив конфлікту на Румунію та його економічна складова.
Третім пунктом сьогоднішнього обговорення було тимчасове розміщення військової техніки та військ США в Румунії. Як уже було публічно обговорено, це стосується літаків-заправників, а також обладнання для спостереження та систем супутникового зв'язку… Якщо парламент схвалить це на засіданні, вони будуть розгорнуті в рамках партнерства між Румунією та США.
Зазначається, що зокрема, було проаналізовано прохання Сполучених Штатів про відправку нових сил і обладнання на авіабазу Михаїла Когелнічану в повіті Констанца. База є одним з найважливіших військових об'єктів НАТО в регіоні і часто використовується американськими військами.
