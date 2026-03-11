Румунія попередньо дозволила США використання своїх військових баз для атак по Ірану

Вища рада національної оборони Румунії схвалила запит США на тимчасове розгортання американських сил і техніки на базах країни, включно з літаками-заправниками та обладнанням супутникового зв'язку на тлі операції проти Ірану.

Румунія дає дозвіл США на тимчасове використання військових баз для ударів по Ірану

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан за підсумками засідання ради.

На засіданні було розглянуто ситуацію на Близькому Сході та військових операцій, що проводяться США та Ізраїлем проти Ірану. Поширити

Серед основних тем обговорення був вплив конфлікту на Румунію та його економічна складова.

Третім пунктом сьогоднішнього обговорення було тимчасове розміщення військової техніки та військ США в Румунії. Як уже було публічно обговорено, це стосується літаків-заправників, а також обладнання для спостереження та систем супутникового зв'язку… Якщо парламент схвалить це на засіданні, вони будуть розгорнуті в рамках партнерства між Румунією та США.

Зазначається, що зокрема, було проаналізовано прохання Сполучених Штатів про відправку нових сил і обладнання на авіабазу Михаїла Когелнічану в повіті Констанца. База є одним з найважливіших військових об'єктів НАТО в регіоні і часто використовується американськими військами.