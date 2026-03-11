Румунія попередньо дозволила США використання своїх військових баз для атак по Ірану
Категорія
Світ
Дата публікації

Румунія попередньо дозволила США використання своїх військових баз для атак по Ірану

база
Джерело:  Укрінформ

Вища рада національної оборони Румунії схвалила запит США на тимчасове розгортання американських сил і техніки на базах країни, включно з літаками-заправниками та обладнанням супутникового зв'язку на тлі операції проти Ірану.

Головні тези:

  • Румунія дозволила США використовувати свої військові бази для атак на Іран, що становить стратегічне рішення для обох країн.
  • Рішення Вищої ради національної оборони Румунії схвалило запит США на тимчасове розгортання американських сил і техніки на військових базах країни.

Румунія дає дозвіл США на тимчасове використання військових баз для ударів по Ірану

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан за підсумками засідання ради.

На засіданні було розглянуто ситуацію на Близькому Сході та військових операцій, що проводяться США та Ізраїлем проти Ірану.

Серед основних тем обговорення був вплив конфлікту на Румунію та його економічна складова.

Третім пунктом сьогоднішнього обговорення було тимчасове розміщення військової техніки та військ США в Румунії. Як уже було публічно обговорено, це стосується літаків-заправників, а також обладнання для спостереження та систем супутникового зв'язку… Якщо парламент схвалить це на засіданні, вони будуть розгорнуті в рамках партнерства між Румунією та США.

Зазначається, що зокрема, було проаналізовано прохання Сполучених Штатів про відправку нових сил і обладнання на авіабазу Михаїла Когелнічану в повіті Констанца. База є одним з найважливіших військових об'єктів НАТО в регіоні і часто використовується американськими військами.

Рішення про розгортання іноземних військових сил на території Румунії передбачає дотримання певних інституційних процедур, включаючи схвалення Вищою радою з питань національної оборони та безпеки (CSAT) і законодавче затвердження.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Румунія приєдналася до PURL — надає 50 млн євро військової допомоги Україні
Румунія
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Румунія готова до перемовин про об'єднання з Молдовою
Румунія допускає можливість об'єднання з Молдовою
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща та Румунія підіймали бойову авіацію через масований обстріл Росією України
літаки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?