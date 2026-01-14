Румунія готова до перемовин про об'єднання з Молдовою

Офіційний Бухарест підтвердив, що готовий обговорити з Молдовою потенційний процес об'єднання в одну державу. Про це рішення оголосив радник президента Румунії зі зв'язків з румунами в діаспорі Євген Томак.

Румунія допускає можливість об'єднання з Молдовою

На переконання Євгена Томака, будь-який добросовісний румун, незалежно від того, на якому боці Пруту він проживає, розглядає питання об'єднання двох держав як природний процес.

На цьому тлі радник президента офіційно підтвердив, що Бухарест готовий сісти за стіл перемовин в будь-який момент.

Однак є одна цілком конкретна умова — Молдова повинна вважати це прийнятним.

Це їхнє право вирішувати своє майбутнє, — наголосив Євген Томак. Поширити

Журналісти поцікавилися у нього про готовність Румунії до сценарію возз'єднання, зокрема з погляду необхідної підтримки з боку партнерів по Європейському Союзу, союзників по НАТО та стратегічного партнера США.

Усі наші партнери знають, що і в Румунії, і в Республіці Молдова живе один і той самий народ, — відповів той. Поширити

Що важливо розуміти, нещодавно лідерка Молдови Мая Санду зізналася, що якби відбувся референдум про об'єднання її країни та Румунії — вона проголосувала б "за".