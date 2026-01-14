Румунія готова до перемовин про об'єднання з Молдовою
Категорія
Політика
Дата публікації

Румунія готова до перемовин про об'єднання з Молдовою

Румунія допускає можливість об'єднання з Молдовою
Джерело:  online.ua

Офіційний Бухарест підтвердив, що готовий обговорити з Молдовою потенційний процес об'єднання в одну державу. Про це рішення оголосив радник президента Румунії зі зв'язків з румунами в діаспорі Євген Томак.

Головні тези:

  • Нещодавно президентка Молдови Санду зізналася, що хотіла б об'єднання її країни з Румунією.
  • Бухарест стверджує, що в цих країнах проживає один і той самий народ.

Румунія допускає можливість об'єднання з Молдовою

На переконання Євгена Томака, будь-який добросовісний румун, незалежно від того, на якому боці Пруту він проживає, розглядає питання об'єднання двох держав як природний процес.

На цьому тлі радник президента офіційно підтвердив, що Бухарест готовий сісти за стіл перемовин в будь-який момент.

Однак є одна цілком конкретна умова — Молдова повинна вважати це прийнятним.

Це їхнє право вирішувати своє майбутнє, — наголосив Євген Томак.

Журналісти поцікавилися у нього про готовність Румунії до сценарію возз'єднання, зокрема з погляду необхідної підтримки з боку партнерів по Європейському Союзу, союзників по НАТО та стратегічного партнера США.

Усі наші партнери знають, що і в Румунії, і в Республіці Молдова живе один і той самий народ, — відповів той.

Що важливо розуміти, нещодавно лідерка Молдови Мая Санду зізналася, що якби відбувся референдум про об'єднання її країни та Румунії — вона проголосувала б "за".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон розкрив чисельність майбутньої французької місії в Україні
Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сибіга закликав світ посилити тиск на владу Ірану за "політику насильства"
Андрій Сибіга
Сибіга
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Що відомо про новий план G7
G7 хоче домовитися з Трампом щодо захисту України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?