Румыния готова к переговорам об объединении с Молдовой
Категория
Политика
Дата публикации

Румыния готова к переговорам об объединении с Молдовой

Румыния допускает возможность объединения с Молдовой
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Официальный Бухарест подтвердил, что готов обсудить с Молдовой потенциальный процесс объединения в одно государство. Об этом решении объявил советник президента Румынии по связям с румынами в диаспоре Евгений Томак.

Главные тезисы

  • Недавно президент Молдовы Санду призналась, что хотела бы объединение ее страны с Румынией.
  • Бухарест утверждает, что в этих странах проживает один и тот же народ.

Румыния допускает возможность объединения с Молдовой

По мнению Евгения Томака, любой добросовестный румын, независимо от того, на какой стороне Прута он проживает, рассматривает вопрос объединения двух государств как естественный процесс.

На этом фоне советник президента официально подтвердил, что Бухарест готов сесть за стол переговоров в любой момент.

Однако есть одно вполне конкретное условие — Молдова должна считать это приемлемым.

Это их право решать свое будущее, — отметил Евгений Томак.

Журналисты поинтересовались у него о готовности Румынии к сценарию воссоединения, в частности, с точки зрения необходимой поддержки со стороны партнеров по Европейскому Союзу, союзников по НАТО и стратегического партнера США.

Все наши партнеры знают, что и в Румынии, и в Республике Молдова живет один и тот же народ, — ответил тот.

Что важно понимать, недавно лидер Молдовы Мая Санду призналась, что если бы состоялся референдум об объединении ее страны и Румынии — она проголосовала бы "за".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон раскрыл численность будущей французской миссии в Украине
Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сибига призвал мир усилить давление на власть Ирана за "политику насилия"
Андрей Сибига
Сибига
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Гарантии безопасности для Украины. Что известно о новом плане G7
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?