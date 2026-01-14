Румыния готова к переговорам об объединении с Молдовой

Официальный Бухарест подтвердил, что готов обсудить с Молдовой потенциальный процесс объединения в одно государство. Об этом решении объявил советник президента Румынии по связям с румынами в диаспоре Евгений Томак.

Румыния допускает возможность объединения с Молдовой

По мнению Евгения Томака, любой добросовестный румын, независимо от того, на какой стороне Прута он проживает, рассматривает вопрос объединения двух государств как естественный процесс.

На этом фоне советник президента официально подтвердил, что Бухарест готов сесть за стол переговоров в любой момент.

Однако есть одно вполне конкретное условие — Молдова должна считать это приемлемым.

Это их право решать свое будущее, — отметил Евгений Томак. Поделиться

Журналисты поинтересовались у него о готовности Румынии к сценарию воссоединения, в частности, с точки зрения необходимой поддержки со стороны партнеров по Европейскому Союзу, союзников по НАТО и стратегического партнера США.

Все наши партнеры знают, что и в Румынии, и в Республике Молдова живет один и тот же народ, — ответил тот. Поделиться

Что важно понимать, недавно лидер Молдовы Мая Санду призналась, что если бы состоялся референдум об объединении ее страны и Румынии — она проголосовала бы "за".