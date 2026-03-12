Зеленський і Дан підписали декларацію про стратегічне партнерство України та Румунії

Президенти України та Румунії Володимир Зеленський та Нікушор Дан 12 березня у Бухаресті підписали декларацію про стратегічне партнерство та низку інших документів.

Україна та Румунія підписали декларацію щодо стратегічного партнерства

Володимир Зеленський та Нікушор Дан підписали:

Спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією;

Рамкові домовленості між Президентом України та Президентом Румунії щодо співробітництва в енергетичному секторі,

Спільну заяву між Україною та Румунією щодо спільного виробництва оборонної продукції.

Україна і Румунія досягли домовленості про спільне виробництво безпілотників. Про це сказав президент президент Румунії Нікушор Дан від час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Бухаресті.

Говорили про нашу співпрацю у військовій сфері і один з підписаних документів стосується саме спільного виробництва дронів у Румунії. Поширити

Зі слів Нікушора Дана, співпраця у цих сферах стане ключовим кроком для підтримки України, розвитку технологій та економіки обох держав.

Президент України Володимир Зеленський також зробив низку заяв щодо партнерства з Румунією та міжнародної співпраці України.

В Україні запровадять День румунської мови 31 серпня,

Україна будує разом з Румунією 2 нові лінії електропостачання. Це допоможе підтримати українські регіони, зокрема Чернівецьку область.

Країни працюють над відкриттям нових пунктів пропуску на кордоні, результати будуть вже цього літа.

США та більше 10 держав Європи та Близького Сходу вже звернулися до України, аби вона підтримала їхні оборонні можливості.

Україна обговорює транспортування американського скрапленого газу через Румунію.

Частину ракет для Patriot за домовленостями "Рамштайну" вже отримали, але не всі.