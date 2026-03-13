6 стран Ближнего Востока просят помощи Украины в противодействии атакам Ирана — Зеленский
6 стран Ближнего Востока просят помощи Украины в противодействии атакам Ирана — Зеленский

Источник:  Укринформ

У Украины есть шесть запросов от стран Ближнего Востока относительно помощи в войне с Ираном. В то же время Глава государства ожидает возвращения украинской делегации из региона Залива, чтобы определить, какие объемы помощи ожидают те страны.

Главные тезисы

  • Украина получила запросы шести стран Ближнего Востока о помощи в войне с Ираном.
  • Президент Зеленский ожидает возвращения украинской делегации из региона Залива для определения объемов ожидаемой помощи.

Ближний Восток просит помощи Украины в войне с Ираном

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместного с президентом Франции Эммануэлем Макроном общения с медиа.

В конце недели военные и секретарь СНБО вернутся (из региона Затоки — ред.), будет полный доклад. У нас есть запрос сегодня от шести стран по поводу помощи. Экспертизу мы выслали в три страны. Есть отдельный запрос американской стороны по Иордании. Они (украинская команда, ред.) вернутся, будем понимать объем той помощи, которую ожидают от нас партнеры.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что в странах Ближнего Востока и США и ЕС есть определенное количество дронов-перехватчиков. В то же время, по словам Зеленского, без украинских пилотов, военных и специального софта все это не работает.

Эта система есть только у нас, она официально есть в Вооруженных Силах Украины. Поэтому все понимают, что даже имея десятки и сотни перехватчиков, они ситуацию не выровняют. Это системная защита. Именно эксперты в системной защите — профи в ПВО, в применении малой ПВО — именно они и улетели в эти страны Ближнего Востока.

