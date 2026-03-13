6 стран Ближнего Востока просят помощи Украины в противодействии атакам Ирана — Зеленский

У Украины есть шесть запросов от стран Ближнего Востока относительно помощи в войне с Ираном. В то же время Глава государства ожидает возвращения украинской делегации из региона Залива, чтобы определить, какие объемы помощи ожидают те страны.

Ближний Восток просит помощи Украины в войне с Ираном

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместного с президентом Франции Эммануэлем Макроном общения с медиа.

В конце недели военные и секретарь СНБО вернутся (из региона Затоки — ред.), будет полный доклад. У нас есть запрос сегодня от шести стран по поводу помощи. Экспертизу мы выслали в три страны. Есть отдельный запрос американской стороны по Иордании. Они (украинская команда, ред.) вернутся, будем понимать объем той помощи, которую ожидают от нас партнеры. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что в странах Ближнего Востока и США и ЕС есть определенное количество дронов-перехватчиков. В то же время, по словам Зеленского, без украинских пилотов, военных и специального софта все это не работает.