6 стран Ближнего Востока просят помощи Украины в противодействии атакам Ирана — Зеленский

У Украины есть шесть запросов от стран Ближнего Востока относительно помощи в войне с Ираном. В то же время Глава государства ожидает возвращения украинской делегации из региона Залива, чтобы определить, какие объемы помощи ожидают те страны.
Главные тезисы
- Украина получила запросы шести стран Ближнего Востока о помощи в войне с Ираном.
- Президент Зеленский ожидает возвращения украинской делегации из региона Залива для определения объемов ожидаемой помощи.
Ближний Восток просит помощи Украины в войне с Ираном
Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместного с президентом Франции Эммануэлем Макроном общения с медиа.
Он отметил, что в странах Ближнего Востока и США и ЕС есть определенное количество дронов-перехватчиков. В то же время, по словам Зеленского, без украинских пилотов, военных и специального софта все это не работает.
Эта система есть только у нас, она официально есть в Вооруженных Силах Украины. Поэтому все понимают, что даже имея десятки и сотни перехватчиков, они ситуацию не выровняют. Это системная защита. Именно эксперты в системной защите — профи в ПВО, в применении малой ПВО — именно они и улетели в эти страны Ближнего Востока.
