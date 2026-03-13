"Помощь Украины нам не нужна!". Трамп похвастался "лучшими в мире" дронами США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные имеют достаточный опыт в сфере беспилотников и не нуждаются в помощи Украины, несмотря на значительный боевой опыт борьбы с дронами. Об этом он сказал, комментируя возможное сотрудничество с Киевом по противодействию беспилотникам на фоне войны на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины в области беспилотников, так как обладают лучшими технологиями.
- Украина разработала эффективные системы противодействия беспилотникам и предлагала их американским партнерам, однако Трамп отказался от помощи.
Трамп не хочет помощи Украины в противодействии иранским дронам
По словам Трампа, у Соединенных Штатов есть собственные технологии и возможности для борьбы с беспилотниками:
Заявление прозвучало на фоне обсуждений возможного сотрудничества США и Украины в области противодействия иранским беспилотникам. Ранее украинская сторона предлагала американским партнерам технологии для перехвата дронов типа Shahed, активно применяемых Россией в войне против Украины.
При этом, по данным медиа, еще несколько месяцев назад администрация Трампа не проявила интереса к украинскому предложению о сотрудничестве в этой сфере. Однако после начала масштабных атак иранских беспилотников на Ближнем Востоке интерес к украинскому опыту снова начал обсуждаться в Вашингтоне.
