"Помощь Украины нам не нужна!". Трамп похвастался "лучшими в мире" дронами США

Источник:  Fox News

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные имеют достаточный опыт в сфере беспилотников и не нуждаются в помощи Украины, несмотря на значительный боевой опыт борьбы с дронами. Об этом он сказал, комментируя возможное сотрудничество с Киевом по противодействию беспилотникам на фоне войны на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины в области беспилотников, так как обладают лучшими технологиями.
  • Украина разработала эффективные системы противодействия беспилотникам и предлагала их американским партнерам, однако Трамп отказался от помощи.

Трамп не хочет помощи Украины в противодействии иранским дронам

По словам Трампа, у Соединенных Штатов есть собственные технологии и возможности для борьбы с беспилотниками:

Я скажу вам одну вещь по Украине. Они должны за все платить и платить через НАТО. Когда они покупают у нас ракеты, когда они покупают у нас что-нибудь, деньги уходят не им, а НАТО оплачивает счета. Помогают ли они нам в защите от [иранских] дронов? Нет, нам не нужна их помощь в защите от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. У нас собственно лучшие дроны в мире.

Дональд Трамп

Заявление прозвучало на фоне обсуждений возможного сотрудничества США и Украины в области противодействия иранским беспилотникам. Ранее украинская сторона предлагала американским партнерам технологии для перехвата дронов типа Shahed, активно применяемых Россией в войне против Украины.

Украинские инженеры разработали недорогие дроны-перехватчики и системы обнаружения беспилотников, показавших эффективность на поле боя. По словам экспертов, именно Украина сегодня имеет один из самых больших в мире практических опытов противодействия массированным атакам дронов.

При этом, по данным медиа, еще несколько месяцев назад администрация Трампа не проявила интереса к украинскому предложению о сотрудничестве в этой сфере. Однако после начала масштабных атак иранских беспилотников на Ближнем Востоке интерес к украинскому опыту снова начал обсуждаться в Вашингтоне.

