Пентагон відмовився надати Конгресу та НАТО дислокацію військ США за кордоном

Пентагон вперше за кілька десятиліть відмовився оприлюднювати огляд дислокації своїх військ за кордоном. Це створює невизначеність для союзників та американських законодавців, які використовують цей документ для планування бюджетів та аналізу військової політики США.
Головні тези:
- Пентагон засекретив дані про дислокацію своїх військ за кордоном, відмовившись публікувати ключовий огляд глобальної дислокації військ.
- Ця рішуча дія може спричинити занепокоєння серед партнерів та чиновників в Конгресі та європейських столицях, що шукають чітке розуміння військових амбіцій США.
За даними джерел видання, замість публікації офіційного документа, відомого як "Огляд глобальної дислокації військ" (Global Posture Review), який є ключовим для бюджетного планування та розуміння політики США, Пентагон планує проводити лише неформальні розмови.
В адміністрації вважають, що надали достатньо інформації в інших стратегічних документах, які вказують на зміщення фокусу на Західну півкулю.
Зазначається, що цей крок є частиною тенденції нинішньої адміністрації діяти самостійно та інформувати партнерів і Конгрес про військові операції вже постфактум — від ударів по суднах у Карибському басейні до війни з Іраном.
Члени комітету Сенату зі збройних сил заявили, що їх навіть офіційно не повідомили про скасування публікації документа, що ускладнить їхню роботу над оборонним бюджетом.
Союзники по НАТО побоюються, що відсутність чіткого плану може призвести до "небажаних сюрпризів" з боку непередбачуваної адміністрації, яка більше зосереджена на власній військовій могутності, ніж на партнерстві.
Головний запит з нашого боку — це передбачуваність. Ми розуміємо, що нам потрібно активізуватися і взяти на себе набагато більше відповідальності за власну безпеку, і ми це робимо. Але нам потрібна передбачуваність, — сказав один з військових чиновників НАТО.
За інформацією медіа, американська наземна операція в Ірані планується і потенційно може розпочатися найближчим часом.
Очікується, що цього тижня військовий корабель з тисячами морських піхотинців перейде під контроль Центрального командування США, яке відповідає за американські сили на Близькому Сході.
