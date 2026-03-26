Пентагон відмовився надати Конгресу та НАТО дислокацію військ США за кордоном
Категорія
Світ
Дата публікації

Пентагон
Джерело:  Politico

Пентагон вперше за кілька десятиліть відмовився оприлюднювати огляд дислокації своїх військ за кордоном. Це створює невизначеність для союзників та американських законодавців, які використовують цей документ для планування бюджетів та аналізу військової політики США.

Головні тези:

  • Пентагон засекретив дані про дислокацію своїх військ за кордоном, відмовившись публікувати ключовий огляд глобальної дислокації військ.
  • Ця рішуча дія може спричинити занепокоєння серед партнерів та чиновників в Конгресі та європейських столицях, що шукають чітке розуміння військових амбіцій США.

Пентагон засекретив дані про військовий контингент за кордоном

За даними джерел видання, замість публікації офіційного документа, відомого як "Огляд глобальної дислокації військ" (Global Posture Review), який є ключовим для бюджетного планування та розуміння політики США, Пентагон планує проводити лише неформальні розмови.

В адміністрації вважають, що надали достатньо інформації в інших стратегічних документах, які вказують на зміщення фокусу на Західну півкулю.

Зазначається, що цей крок є частиною тенденції нинішньої адміністрації діяти самостійно та інформувати партнерів і Конгрес про військові операції вже постфактум — від ударів по суднах у Карибському басейні до війни з Іраном.

Таке рішення, ймовірно, викличе серйозне занепокоєння на Капітолійському пагорбі та в європейських столицях, де чиновники "відчайдушно потребують чіткішого розуміння" військових амбіцій США.

Члени комітету Сенату зі збройних сил заявили, що їх навіть офіційно не повідомили про скасування публікації документа, що ускладнить їхню роботу над оборонним бюджетом.

Союзники по НАТО побоюються, що відсутність чіткого плану може призвести до "небажаних сюрпризів" з боку непередбачуваної адміністрації, яка більше зосереджена на власній військовій могутності, ніж на партнерстві.

Головний запит з нашого боку — це передбачуваність. Ми розуміємо, що нам потрібно активізуватися і взяти на себе набагато більше відповідальності за власну безпеку, і ми це робимо. Але нам потрібна передбачуваність, — сказав один з військових чиновників НАТО.

За інформацією медіа, американська наземна операція в Ірані планується і потенційно може розпочатися найближчим часом.

Очікується, що цього тижня військовий корабель з тисячами морських піхотинців перейде під контроль Центрального командування США, яке відповідає за американські сили на Близькому Сході.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?