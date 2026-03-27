США знищили третину ракетного арсеналу Ірану — інсайдери
Категорія
Світ
Дата публікації

США знищили третину ракетного арсеналу Ірану — інсайдери

США знищили третину ракетного арсеналу Ірану — інсайдери
Read in English
Джерело:  Reuters

Військові США можуть з упевненістю стверджувати, що знищили близько третини величезного ракетного арсеналу Ірану, тоді як тривалість війни США та Ізраїлю проти цієї країни на Близькому Сході наближається до першого місяця.

Головні тези:

  Спеціалісти США стверджують, що знищили третину ракетного арсеналу Ірану під час війни з країною.
  Дані розвідки показують, що Іран все ще має значний залишковий арсенал ракет, попри пошкодження та знищення.

Іран втратив третину ракетного арсеналу

Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ятьох осіб, обізнаних з розвідданими США.

За словами джерел, статус приблизно ще третини нині «менш зрозумілий», але продовження бомбардування Ірану, ймовірно, пошкодило, знищило або засипало землею ракети в підземних тунелях та бункерах.

Один зі співрозмовників розповів, що розвідувальні дані США щодо можливостей Ірану використовувати безпілотники є схожими, і додав, що існує «певна впевненість» у знищенні близько третини з них.

Зазначається, що ця оцінка, про яку раніше не повідомлялося, показує, що хоча більшість іранських ракет або знищені, або недоступні, Тегеран все ще має значний арсенал ракет і, можливо, зможе відновити деякі засипані землею або пошкоджені ракети після припинення бойових дій.

Крім цього, нові розвідувальні дані США суперечать публічним заявам американського президента Дональда Трампа, який 26 березня висловив думку, що в Ірану «залишилося дуже мало ракет».

Одне джерело розповіло, що частина проблеми полягає у визначенні того, скільки всього іранських ракет зберігалися в підземних бункерах країни до початку цієї війни.

США не розкрили свою оцінку щодо розміру довоєнних ракетних арсеналів Ірану.

Проте, за оцінками ізраїльських військових, Іран мав 2500 ракет, а деякі експерти вважать, що може йтися до приблизно 6 тис ракет.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?