США використали понад 850 "Томагавків" за 4 тижні війни в Ірані

США вже випустили понад 850 "Томагавків" за чотири тижні війни проти Ірану. Деякі чиновники Пентагону стривожені швидкістю, з якою "зникають" запаси високоточної зброї.
Головні тези:
- США використали понад 850 “Томагавків” проти Ірану за 4 тижні війни.
- Пентагон стурбований швидким зниженням запасів “Томагавків” та розглядає можливості перенаправлення ракет з інших регіонів.
США розтринькали запаси “Томагавків” у війні проти Ірану
Пентагон публічно не називає кількість ракет, які є в його арсеналі, проте щороку виробляється лише кілька сотень одиниць.
"Томагавки" цінуються частково тому, що здатні подолати відстань у понад 1 600 км, що виключає необхідність відправлення американських пілотів у повітряний простір ворога.
Американські чиновники розповіли, що значна залежність від "Томагавків" у війні проти Ірану вимагатиме термінового обговорення питання, чи слід перенаправляти ці ракети з інших частин світу, включаючи Індо-Тихоокеанський регіон. Крім того, йдеться про узгодження виробництва більшої кількості цієї зброї.
Один чиновник охарактеризував кількість цих ракет, що залишилися на Близькому Сході, як "тривожно низьку". Водночас інший зазначив, що Пентагон наближається до закінчення запасів "Томагавків".
Речник Пентагону Шон Парнелл не відповів на питання щодо кількості "Томагавків" — як витрачених, так і тих, що залишились на Близькому Сході.
Водночас він наголосив, що військові США "мають усе необхідне для виконання будь-якої місії в будь-який час і в будь-якому місці, обраному президентом, і в будь-які терміни".
