Рубіо посварився із західними дипломатами через Україну та Іран

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо та інші міністри закордонних справ країн G7 публічно обмінялись різкими репліками щодо російсько-української війни та конфлікту на Близькому Сході.
Головні тези:
- Рубіо почав стверджувати, що “Україна — це не війна Америки”.
- А Європа вважає, що війна на Близькому Сході — не її війна.
Рубіо лютує, що прохання Трампа залишаються без відповіді
За словами журналістів, цього разу західні дипломати розсварилися через небажання країн Європи відгукнутись на заклик президента США Дональда Трампа.
Очільник Білого дому вже багато разів просив союзників допомогти йому розблокувати Ормузьку протоку, однак досі ніхто не захотів цього зробити.
Ба більше, офіційний Брюссель загалом не надає підтримку США у операції проти Ірану.
Відповідаючи на докори глави Держдепу, європейські лідери заявили, що готові долучитись до захисту Ормузької протоки лише після припинення бойових дій.
З заявою з цього приводу виступив спікер МЗС Франції Паскаль Конфавре.
За його словами, планування операції із захистом Ормузької протоки йде повним ходом.
