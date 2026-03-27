Рубіо посварився із західними дипломатами через Україну та Іран
Рубіо лютує, що прохання Трампа залишаються без відповіді
Джерело:  Bloomberg

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо та інші міністри закордонних справ країн G7 публічно обмінялись різкими репліками щодо російсько-української війни та конфлікту на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Рубіо почав стверджувати, що “Україна це не війна Америки”.
  • А Європа вважає, що війна на Близькому Сході не її війна.

За словами журналістів, цього разу західні дипломати розсварилися через небажання країн Європи відгукнутись на заклик президента США Дональда Трампа.

Очільник Білого дому вже багато разів просив союзників допомогти йому розблокувати Ормузьку протоку, однак досі ніхто не захотів цього зробити.

Ба більше, офіційний Брюссель загалом не надає підтримку США у операції проти Ірану.

У Сполучених Штатів постійно просять про допомогу у війні, — поскаржився Рубіо, маючи на увазі Україну. — Але коли США самі потребували допомоги, вони не отримали позитивних відповідей.

Відповідаючи на докори глави Держдепу, європейські лідери заявили, що готові долучитись до захисту Ормузької протоки лише після припинення бойових дій.

З заявою з цього приводу виступив спікер МЗС Франції Паскаль Конфавре.

За його словами, планування операції із захистом Ормузької протоки йде повним ходом.

Це відбудеться після завершення бомбардувань. Тільки в оборонних цілях. Ми готуємо таку місію з усіма охочими партнерами. Але ми дуже чітко дали зрозуміти, що ця війна — не наша війна, і ми не хочемо в неї вплутуватися, — наголосив він.

