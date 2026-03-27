У Словаччині відкрили справу проти Фіцо за держзраду та тероризм
У Словаччині відкрили справу проти Фіцо за держзраду та тероризм

Джерело:  Aktuality

Проти лідера Словаччини Роберта Фіцо відкрили кримінальне провадження: насамперед його підозрюють у державній зраді. З заявою з цього приводу виступив опозиційний політик Браніслав Гролінг.

Головні тези:

  • Фіцо підозрюють у скоєнні тяжких злочинів, зокрема й щодо України.
  • Багато питань залишається до діяльності глав уряду у сфері енергетичної безпеки.

Опозиціонери підозрюють Фіцо в держзраді

Як пояснив Браніслав Гролінг, правоохорці взялися розслідувати діяльність глави словацького уряду після заяви його опозиційної партії SaS.

Він також наголосив, що це рішення підтримали тисячі людей. 

Окрім моїх колег із SaS, до цієї кримінальної заяви приєдналися понад 13 000 осіб, що робить її найбільшою кримінальною заявою в історії, — наголосив Гролінг.

Політик офіційно підтвердив, що цю справу вже передали до поліції для проведення розслідування.

Що важливо розуміти, йдеться про підозру не лише у державній зраді, а також у зловживаннях влади, злочинах проти людяності та навіть причетність до тероризму.

Я переконаний, що Фіцо підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, тому ціную те, що і прокуратура, і поліція діють у цьому питанні та не замовчують його, — зазначив Гролінг.

За словами опозиціонера, причиною скарги на Фіцо є його діяльність у сфері енергетичної безпеки.

Насамперед у центрі уваги — припинення постачання аварійної електроенергії в Україну.

Політик звернув увагу на те, що ця справа стала дуже гучно через безпрецедентну підтримку суспільства.

