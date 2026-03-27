У Словаччині відкрили справу проти Фіцо за держзраду та тероризм

Проти лідера Словаччини Роберта Фіцо відкрили кримінальне провадження: насамперед його підозрюють у державній зраді. З заявою з цього приводу виступив опозиційний політик Браніслав Гролінг.
Головні тези:
- Фіцо підозрюють у скоєнні тяжких злочинів, зокрема й щодо України.
- Багато питань залишається до діяльності глав уряду у сфері енергетичної безпеки.
Опозиціонери підозрюють Фіцо в держзраді
Як пояснив Браніслав Гролінг, правоохорці взялися розслідувати діяльність глави словацького уряду після заяви його опозиційної партії SaS.
Він також наголосив, що це рішення підтримали тисячі людей.
Політик офіційно підтвердив, що цю справу вже передали до поліції для проведення розслідування.
Що важливо розуміти, йдеться про підозру не лише у державній зраді, а також у зловживаннях влади, злочинах проти людяності та навіть причетність до тероризму.
За словами опозиціонера, причиною скарги на Фіцо є його діяльність у сфері енергетичної безпеки.
Насамперед у центрі уваги — припинення постачання аварійної електроенергії в Україну.
Політик звернув увагу на те, що ця справа стала дуже гучно через безпрецедентну підтримку суспільства.
