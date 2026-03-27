Видання The Telegraph звертає увагу на те, що нещодавні потужні удари України по Росії охопили резервуари з сирою нафтою та нафтопродуктами в найважливішому ворожому нафтовому порту Усть-Луга. Сили оборони здійснюють атаки на цю локацію вже третій день поспіль. Таким чином Київ зірвав план диктатора Володимира Путіна, який хотів заробити мільярди на війні на Близькому Сході.

Україна змогла випередити Путіна

За словами редакції видання The Telegraph, те, що Сили оборони завдають ударів по Ленінградській області вже третій день поспіль, є ганебним провалом не лише для ППО РФ, а й для самого Путіна.

Українським дронам доводиться долати відстань у 1000 кілометрів, перш ніж атакувати ключові російські порти на Балтійському морі.

Поки полум'я вирувало на терміналах, воно також спалювало казну Кремля — Україна вичерпала критичне джерело доходів саме тоді, коли кремлівський диктатор Володимир Путін потребував його найбільше, — наголошують журналісти.

Не можна ігнорувати той факт, що Кремль покладається на нафту і газ більш ніж на 60 відсотків свого експорту і майже на третину державних доходів.

Тому Україна майже щоденно і дуже успішно атакує найвразливіше місце ворожої воєнної машини.

Путін планував заробити мільярди від збуту нафти, користуючись ситуацією на Близькому Сході, однак ЗСУ встигли вчасно зірвати цей план диктатора.