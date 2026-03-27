Издание The Telegraph обращает внимание, что недавние мощные удары Украины по России охватили резервуары с сырой нефтью и нефтепродуктами в важнейшем враждебном нефтяном порту Усть-Луга. Силы обороны совершают атаки на эту локацию уже третий день подряд. Таким образом, Киев сорвал план диктатора Владимира Путина, который хотел заработать миллиарды на войне на Ближнем Востоке.

Украина смогла опередить Путина

По словам редакции The Telegraph, то, что Силы обороны наносят удары по Ленинградской области уже третий день подряд, является позорным провалом не только для ПВО РФ, но и для самого Путина.

Украинским дронам приходится преодолевать расстояние в 1000 километров, прежде чем атаковать ключевые российские порты на Балтийском море.

Пока пламя бушевало на терминалах, оно также сжигало казну Кремля — Украина исчерпала критический источник доходов именно тогда, когда кремлевский диктатор Владимир Путин нуждался в нем больше всего, — отмечают журналисты.

Нельзя игнорировать тот факт, что Кремль возлагается на нефть и газ более чем на 60 процентов своего экспорта и почти на треть государственных доходов.

Поэтому Украина почти ежедневно и очень успешно атакует самое уязвимое место вражеской военной машины.

Путин планировал заработать миллиарды от сбыта нефти, пользуясь ситуацией на Ближнем Востоке, однако ВСУ успели вовремя сорвать этот план диктатора.