Україна уразила один із найбільших НПЗ Росії — відомі наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
Read in English

27 березня Генеральний штаб ЗСУ дізнався результати щодо ураження одного з найбільших НПЗ країни-агресорки РФ: йдеться про пошкодження важливих установок Кірішського заводу.

Головні тези:

  • Ураження російського НПЗ відбулося ще 26 березня 2026 року.
  • Потужності підприємства використовуються для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів.

Що важливо розуміти, 26 березня 2026 року українські війська завдали потужних ударів пр нафтопереробному заводу “Киришский”, що знаходиться у місті Кіріші Ленінградської області Росії.

Генштаб звертає увагу на те, що цей НПЗ входить до числа найбільших НПЗ країни-агресорки.

Як вдалося дізнатися, підтверджено пошкодження установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6, а також об’єктів з виробництва нафтових бітумів, установок гідроочистки та газофракціонування.

За словами українських воїнів, потужності вказаного НПЗ активно використовують для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.

Сили оборони України продовжують системні заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу російської федерації та можливостей забезпечення окупаційних військ. Удари триватимуть до повної відмови країни-терориста від збройної агресії проти України. Далі буде. Слава Україні! — йдеться в заяві Генштаба ЗСУ.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Олександр Сирський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?