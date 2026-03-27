Україна уразила один із найбільших НПЗ Росії — відомі наслідки

27 березня Генеральний штаб ЗСУ дізнався результати щодо ураження одного з найбільших НПЗ країни-агресорки РФ: йдеться про пошкодження важливих установок Кірішського заводу.

Атака на Кірішський завод — відомі результати

Що важливо розуміти, 26 березня 2026 року українські війська завдали потужних ударів пр нафтопереробному заводу “Киришский”, що знаходиться у місті Кіріші Ленінградської області Росії.

Генштаб звертає увагу на те, що цей НПЗ входить до числа найбільших НПЗ країни-агресорки.

Як вдалося дізнатися, підтверджено пошкодження установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6, а також об’єктів з виробництва нафтових бітумів, установок гідроочистки та газофракціонування.

За словами українських воїнів, потужності вказаного НПЗ активно використовують для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.

Сили оборони України продовжують системні заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу російської федерації та можливостей забезпечення окупаційних військ. Удари триватимуть до повної відмови країни-терориста від збройної агресії проти України. Далі буде. Слава Україні! — йдеться в заяві Генштаба ЗСУ.