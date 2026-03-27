Україна уразила один із найбільших НПЗ Росії — відомі наслідки

27 березня Генеральний штаб ЗСУ дізнався результати щодо ураження одного з найбільших НПЗ країни-агресорки РФ: йдеться про пошкодження важливих установок Кірішського заводу.
Головні тези:
- Ураження російського НПЗ відбулося ще 26 березня 2026 року.
- Потужності підприємства використовуються для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів.
Атака на Кірішський завод — відомі результати
Що важливо розуміти, 26 березня 2026 року українські війська завдали потужних ударів пр нафтопереробному заводу “Киришский”, що знаходиться у місті Кіріші Ленінградської області Росії.
Генштаб звертає увагу на те, що цей НПЗ входить до числа найбільших НПЗ країни-агресорки.
Як вдалося дізнатися, підтверджено пошкодження установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6, а також об’єктів з виробництва нафтових бітумів, установок гідроочистки та газофракціонування.
За словами українських воїнів, потужності вказаного НПЗ активно використовують для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.
