Сирський оголосив про відновлення контролю над 470 км² українських територій

27 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що з початку контрнаступу Сили оборони України змогли успішно деокупувати близько 470 кв. км, знешкодивши понад 11 тисяч російських окупантів.
Головні тези:
- Українські воїни продовжують системно нищити сила ворога на полі бою та поза його межами.
- Звільнення окупованих території набирає обертів.
Сирський підтвердив нові успіхи Сил оборони
За словами головкома, у межах нової робочої поїздки до Південної операційної зони він скликав нараду з командуванням українського наступального угруповання, командирами штурмових та десантно-штурмових частин.
Сирський уже має у своєму розпорядженні звіти стосовно реалізації важлих бойових завдань на фронті.
У центрі уваги цього разу був подальший план дій, а також координація взаємодії частин у смугах відповідальності.
На тлі останній подій головком висловив вдячність кожному військовослужбовцю за хоробрість та результативність у знищенні російських загарбників.
