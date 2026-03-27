Сирський оголосив про відновлення контролю над 470 км² українських територій

27 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що з початку контрнаступу Сили оборони України змогли успішно деокупувати близько 470 кв. км, знешкодивши понад 11 тисяч російських окупантів.

Сирський підтвердив нові успіхи Сил оборони

За словами головкома, у межах нової робочої поїздки до Південної операційної зони він скликав нараду з командуванням українського наступального угруповання, командирами штурмових та десантно-штурмових частин.

Сирський уже має у своєму розпорядженні звіти стосовно реалізації важлих бойових завдань на фронті.

У центрі уваги цього разу був подальший план дій, а також координація взаємодії частин у смугах відповідальності.

Продовжуємо невпинно звільняти українську землю від окупантів завдяки мужності та нестандартним діям наших воїнів. З початку операції ми відновили контроль над близько близько 470 кв. км., знешкодивши понад 11 тисяч загарбників. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

