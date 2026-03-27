Повісток у "Дії" не буде — Мінцифра
Повісток у "Дії" не буде — Мінцифра

Міністерство цифрової трансформації України
Мінцифра відреагувала на нову хвилю чуток

Вранці 27 березня Міністерство цифрової трансформації України офіційно підтвердило, що ніхто не збирається розсилати громадянам повістки через сервіс “Дія”

Головні тези:

  • Відомство не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому.
  • Чутки про розсилку повісток через “Дію” почали ширитися після заяви нардепки Юлії Яцик.

Мінцифра відреагувала на нову хвилю чуток про повістки

Повісток у Дії не буде.Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому, — йдеться в офіційній заяві українського відомства.

Чутки про розсилку повісток через “Дію” почали стрімко ширитися після заяви народної обраниці Юлії Яцик.

Саме вона публічно озвучила припущення, що в Україні можуть почати розсилати повістки через "Дію".

На її переконання, нові пропозиції міністра оборони Михайла Федорова і комітету Нацбезпеки будуть стосуватися виключення людського чинника на процес мобілізації.

Прийняли закон про автоматичне накладання штрафних санкцій у разі неооновлення даних. То я думаю, саме підтягнення цих ресурсів, військово-облікових документів, надсилання повісток в "Дію" — це буде одним з напрямків реформи в ТЦК і посилення мобілізації, — заявила Юлія Яцик.

