Українці обирають назву для першого національного ШІ — як долучитися
Міністерство цифрової трансформації України та Київстар офіційно оголосили про створення національної великої мовної моделі. Просто зараз кожен українець може вплинути на те, яку назву отримає перший в історії вітчизняний ШІ.

Головні тези:

  • Долучитися до голосування може кожен громадянин України.
  • Воно триватиме в “Дії” до 29 березня 12:00.

Мінцифра та Київстар створюють першу національну велику мовну модель, яка працюватиме в державних сервісах, бізнесі, освіті, обороні й не тільки. І нам потрібна ваша допомога, щоб обрати для неї ім’я, — йдеться в офіційній заяві Міністерства цифрової трансформації України.

Фото: facebook.com/diia.gov.ua

Як повідомляє пресслужба відомства, загалом українці раніше запропонували понад 3 000 варіантів назв.

Одразу після завершення перевірки на інтелектуальну власність 10 увійшли до фіналу.

Мінцифри звертає увагу на те, що одне із них стане ім’ям першого національного українського ШІ — лише громадяни нашої країни вирішують, яке саме:

Фото: facebook.com/diia.gov.ua

Як проголосувати?

  • Відкрийте Дію

  • Оберіть Сервіси → Опитування

  • Проголосуйте за одну назву

Зверніть увагу на те, що голосування буде тривати до 29 березня 12:00, тож покваптеся.

