Українці обирають назву для першого національного ШІ — як долучитися

Міністерство цифрової трансформації України та Київстар офіційно оголосили про створення національної великої мовної моделі. Просто зараз кожен українець може вплинути на те, яку назву отримає перший в історії вітчизняний ШІ.
Головні тези:
- Долучитися до голосування може кожен громадянин України.
- Воно триватиме в “Дії” до 29 березня 12:00.
Перший український ШІ — обираємо назву разом
Як повідомляє пресслужба відомства, загалом українці раніше запропонували понад 3 000 варіантів назв.
Одразу після завершення перевірки на інтелектуальну власність 10 увійшли до фіналу.
Мінцифри звертає увагу на те, що одне із них стане ім’ям першого національного українського ШІ — лише громадяни нашої країни вирішують, яке саме:
Як проголосувати?
Відкрийте Дію
Оберіть Сервіси → Опитування
Проголосуйте за одну назву
Зверніть увагу на те, що голосування буде тривати до 29 березня 12:00, тож покваптеся.
