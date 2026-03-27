Українці обирають назву для першого національного ШІ — як долучитися

Мінцифра та Київстар створюють першу національну велику мовну модель, яка працюватиме в державних сервісах, бізнесі, освіті, обороні й не тільки. І нам потрібна ваша допомога, щоб обрати для неї ім’я, — йдеться в офіційній заяві Міністерства цифрової трансформації України.