Украинцы выбирают название для первого национального ИИ — как присоединиться

Министерство цифровой трансформации Украины и Киевстар официально объявили о создании большой национальной языковой модели. Просто сейчас каждый украинец может повлиять на то, какое название получит первый в истории отечественный ИИ.
Главные тезисы
- Присоединиться к голосованию может каждый гражданин Украины.
- Оно продлится в “Дії” до 29 марта 12:00.
Первый украинский ИИ — выбираем название вместе
Как сообщает пресс-служба ведомства, в целом украинцы ранее предложили более 3 000 вариантов названий.
Сразу после завершения проверки на интеллектуальную собственность 10 вошли в финал.
Минцифры обращает внимание, что одно из них станет именем первого национального украинского ИИ — только граждане нашей страны решают, какое именно:
Как проголосовать?
Откройте “Дію
Выберите Сервисы → Опросы
Проголосуйте за одно название
Обратите внимание на то, что голосование продлится до 29 марта 12:00, поэтому поторопитесь.
