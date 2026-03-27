Украинцы выбирают название для первого национального ИИ — как присоединиться
Министерство цифровой трансформации Украины и Киевстар официально объявили о создании большой национальной языковой модели. Просто сейчас каждый украинец может повлиять на то, какое название получит первый в истории отечественный ИИ.

  • Присоединиться к голосованию может каждый гражданин Украины.
  • Оно продлится в “Дії” до 29 марта 12:00.

Минцифра и Киевстар создают первую большую национальную языковую модель, которая будет работать в государственных сервисах, бизнесе, образовании, обороне и не только. И нам нужна ваша помощь, чтобы выбрать для нее имя, — сказано в официальном заявлении Министерства цифровой трансформации Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в целом украинцы ранее предложили более 3 000 вариантов названий.

Сразу после завершения проверки на интеллектуальную собственность 10 вошли в финал.

Минцифры обращает внимание, что одно из них станет именем первого национального украинского ИИ — только граждане нашей страны решают, какое именно:

Как проголосовать?

  • Откройте “Дію

  • Выберите Сервисы → Опросы

  • Проголосуйте за одно название

Обратите внимание на то, что голосование продлится до 29 марта 12:00, поэтому поторопитесь.

