Украинцы выбирают название для первого национального ИИ — как присоединиться

Минцифра и Киевстар создают первую большую национальную языковую модель, которая будет работать в государственных сервисах, бизнесе, образовании, обороне и не только. И нам нужна ваша помощь, чтобы выбрать для нее имя, — сказано в официальном заявлении Министерства цифровой трансформации Украины.