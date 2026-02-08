Нейробиологи оценили интеллектуальные способности зуммеров

Технологический прогресс существенно улучшил уровень жизни разных поколений, однако для зуммеров он стал своеобразным проклятием. В первую очередь, речь идет о том, что нынешнее поколение молодежи, известное как зуммеры (рожденные с 1997 по 2012 год), стало первым в истории, чьи когнитивные способности оказались ниже, чем у родителей.

Зуммеры могли стать жертвами технологического прогресса

По мнению ученых, именно современные технологии и онлайн-обучение сыграли роковую роль в жизни этого поколения, пишет Unilad.

Свое мнение на этот счет уже озвучил известный нейробиолог Джаред Хорват.

Он обратил внимание на то, что наблюдения за когнитивным развитием людей продолжаются последние несколько десятилетий.

По словам эксерта, именно зуммеры оказались первым поколением, набравшим меньше баллов по совокупности факторов — память, навыки чтения и счета, способность решать нестандартные задачи и общий уровень IQ.

И дело здесь не в самих людях, а в гаджетах, которые их ежедневно окружают еще с детства.

Ученые призывают не забывать, что смартфоны, планшеты и компьютеры оказывают негативное влияние на процесс усвоения информации.

Что важно понимать, мозг человека не способен полноценно учиться из-за коротких роликов или коротких текстов.